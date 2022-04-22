Максим Галкін пожертвує частину грошей із концертів українським біженцям

Російський ведучий Максим Галкін заявив про фінансову допомогу українським біженцям. Частина зароблених грошей із подальших концертів піде на допомогу жителям України, які постраждали від війни з Росією.

– Любі друзі! На оголошені та додаткові концерти вже продано квитки – на прохання глядачів я організую ще два заходи – у Тель-Авіві 13 червня та Хайфі 15 червня. Частину зароблених коштів я перерахую на допомогу українським біженцям, – заявив Галкін.

Він додав, що його фанатам, які придбали квитки, буде приємно знати про їхню участь у добрій справі.

На тлі широкомасштабного вторгнення Росії в Україну Галкін не побоявся висловити свою думку. Ще 24 лютого він заявив, що тримає зв’язок із рідними та близькими з України, і вважає, що виправдань війні просто немає. У зв’язку із цим він нарвався на критику росіян.

У квітні він опублікував історію пораненої під час евакуації з Маріуполя Кіри Чеберко, яка разом із мамою ховалась у підвалі, а потім була поранена розтяжкою. Також Максим наголосив, що ця українська дівчинка точно не збиралася ні на кого нападати. За такі публікації він нарвався на критику з боку жителів РФ.