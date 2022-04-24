Російський ведучий Максим Галкін розкритикував дії влади РФ та висловив співчуття сім’ям загиблих у вчорашньому авіаударі по Одесі.

Відеозверненням він поділився в Instagram зі своїми шанувальниками і відразу заявив, що відключає можливість коментування.

– Напередодні Великодня, крилаті російські ракети летять у житловий будинок Одеси та вбивають тримісячну дитину. Ви одночасно молитеся з Патріархом у Єрусалимі та посилаєте ракети. Я вже чув відмовку, що це українські ППО підбили апарат, і він потрапив до житлового будинку. За вашою логікою, якщо ППО України не працюватиме, то все буде добре? – запитує Галкін.

Ведучий додав, що Росія винна у величезній кількості жахливих речей, що відбуваються в Україні, а також нагадав світові про звірства на околицях Києва.

– Звірства у Бучі – це не ми, малайзійський Boeing – це не ми, Маріуполь зрівняли із землею – це не ми, ракета летить до Одеси – це ми, але не зовсім. Все – не ми. А що ж тоді ми робимо? – намагається донести правду пыдписникам Максим.

Він також висловив співчуття сім’ям загиблих в Одесі, які сталися через авіаудар з боку Росії.