Украинская телеведущая Маша Ефросинина призналась, что разговаривала по телефону с российским артистом Максимом Галкиным.

После того, как Галкин осудил нападение России на Украину, он потерял работу и жилье. Также против пародиста в РФ уже готовится уголовное дело из-за его позиции.

– Он потерял все. Он не давал мне права разглашать подробности, но скажу так: замка (в поселке Грязь под Москвой – Ред.) уже нет. Все забрали, готовят уголовное дело, его по полной программе вычеркивают, очерняют в прессе. То есть с ним происходит все то, чего боятся артисты в России. Его нет и не будет, а если будет, то его имя навсегда очернили и полили дерьмом. Ну, как навсегда? Пока эта власть действует, – отметила Ефросинина в эфире программы Деньги.

Ефросинина поблагодарила коллегу за то, что он сделал такой выбор – потерять все, но оставить совесть.

— Он сказал отличную фразу: Да ты понимаешь, что я как раз считаю, что то, что я делаю, – это нормально! Это естественная реакция на то, что происходит в Украине. Но выходит, что я белая ворона, потому что все остальные молчат. Он очень переживает, считает, что это не помогает, что россиян украинцы проклянут навсегда. Я сказала, что это так, но украинцы все равно видят поддержку, – рассказала Маша.

Отметим, что Максим Галкин осудил нападение Российской Федерации на Украину. После начала полномасштабной войны он вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми уехал из России в Израиль.

23 апреля Галкин записал видеообращение, в котором раскритиковал действия властей РФ и выразил соболезнования семьям погибших в результате авиаудара по Одессе. Также пародист поинтересовался у руководства РФ, что делает в Украине российская армия.