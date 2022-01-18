Українська співачка та головна героїня романтичного реаліті Холостячка 2 Злата Огнєвіч розповіла, в яких стосунках вона з учасником проекту, бізнесменом Максимом Тарапатою.

В Instagram артистка вирішила відповісти на запитання підписників у stories. Так, хтось із шанувальників запитав, в яких стосунках Злата наразі з Максом – дружніх чи романтичних.

Огнєвіч не стала тягнути інтригу і доволі зрозуміло відповіла на поставлене запитання.

– Справжня дружба, яка тільки може бути між чоловіком і жінкою. А ви знаєте, наскільки Макс крутий, – написала Злата.

Нагадаємо, 3 грудня відбувся фінал Холостячки 2. Тоді артистка обирала серед двох чоловіків – Андрія Задворного та Дмитра Шевченка, Максим Тарапата залишив реаліті за крок до фіналу.

У результаті артистка віддала перевагу Андрію, проте незадовго стало відомо, що стосункки Злати та Андрія не склалися. Пара була разом лише півтора місяці.

Рішення розійтися ухвалив Андрій, за його словами, він перестав відчувати те, що відчував раніше.

Незважаючи на те, що Златі не вдалося побудувати стосунки, вона знайшла хорошого друга – Максима Тарапату. Чоловік всіляко підтримував артистку в скрутний момент.

Шанувальники пари досі сподіваються, що між Огнєвіч та Тарапатою зародяться стосунки. Сам Макс казав – життя покаже, що буде далі.

Нещодавно артистка повернулася з відпочинку. Злата Огнєвіч їздила до Африки, звідки ділилася різноманітними фотографіями та відео. Виконавиця сказала, що це було її найкращим рішенням провести там відпустку.