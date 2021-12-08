На телеканалі СТБ відбувся фінал романтичного реаліті Холостячка. Проте один із фаворитів серед глядачів Максим Тарапата залишив реаліті за крок до фіналу. До речі, саме йому протягом усього сезону приписували перемогу та роман зі Златою Огнєвіч.

Факти ICTV розпитали Максима Тарапату про його участь у Холостячці, плани на майбутнє, а також про те, яку дівчину він бачить поряд із собою.

– Наскільки для вас став сюрпризом виліт із реаліті, буквально за крок до фіналу?

– Ну, для мене це був великий сюрприз. Саме того дня я точно не очікував, що так все закінчиться. Особливо з огляду на те, як у нас розвивалися із Златою стосунки. Ба більше, як пройшло побачення та зустріч з її рідними.

– Якщо ви аналізували свій виліт уже після реаліті, то які відповіді знайшли?

– Злата дуже чітко тоді відповіла. Я думаю, що вона на певному етапі у проекті давала шанс нашим стосункам. Проте потім зрозуміла, що її почуття до інших чоловіків сильніші. Вона зізналася у цьому собі та мені. І відпустила мене. А як склалися наші стосунки після проекту – дивіться у фінальному пост-шоу Холостячка. Життя після проекту цієї п’ятниці о 19.00 на СТБ.

– Протягом усього проекту, з іншими учасниками була певна конкуренція. Як вона відчувалася, як ви це вирішували?

– Конкуренція безумовно була. Але мені це формулювання здається не зовсім правильним, адже ми не на турнірі. Тому, це більше про ревнощі, з якими часом було нелегко впоратися. І що далі ми всі заходили, то сильніше це відчувалося. Тут лише самоконтроль та фокус на тому, навіщо я прийшов на проект. Моєю метою було не конкурувати з хлопцями, а вибудовувати стосунки зі Златою.

Так, мені часом було боляче відчувати і спостерігати, як у хлопців паралельно теж вибудовуються та розвиваються стосунки, але для мене був фокус на моїй історії зі Златою. Намагався абстрагуватись від того, що відбувається з хлопцями. Для мене було по-справжньому лише те, що між нами.

– Учасники першого сезону доволі добре потоваришували після реаліті. А у вас ні з ким не склалися такі дружні стосунки?

– Дружба у нас теж склалася, попри те, що ми довгий час були конкурентами, і у нас навіть були конфлікти всередині проекту. Все-таки всі хлопці порядні. В цьому випадку всі розуміли, що остаточний вибір робить Злата, але головне, що у ставленні один до одного всі поводилися гідно. І, зокрема, у мене також з’явилися друзі на проекті. Я близько спілкуюся з Андрієм Задворним, Владом Яськом, Ромою Свічкоренком. А також з Андрієм Хветкевичем та з Дімою Шевченком.

– Яку обраницю ви можете бачити поряд із собою? Які вкрай важливі чи пріоритетні речі?

– У мене немає чітких критеріїв, якою вона має бути. Все зводиться до того, є почуття чи ні. Важливо, наскільки нам легко, чи є контакт на інтелектуальному рівні.

Важливо розуміти, куди ми рухаємось разом. Мені головне, щоб дівчина розвивалася, щоб нам було добре, легко, щоб я міг їй довіряти, щоб вона мене запалювала і збуджувала. І обов’язково взаємно. Поєднання цих факторів може бути різним, але коли вони поєднуються у магічній формулі, це і є твоя людина.

– Ви також мешкаєте в іншій країні. Чи розглядали іноземних дівчат в ролі дружини?

– На певному етапі я про це думав, але з роками переконався, що мені дуже важливо все-таки порозуміння на рівні менталітету. Тобто те, як можна спілкуватися, жартувати з нашими людьми, з жодною нацією не вийде. Ця близькість йде з самого дитинства, і вона для мене важлива. Тому я не розглядаю стосунки з іноземними дівчатами.

– Питання побуту. Як ви до нього ставитеся? Яка у вас чітка позиція щодо цього?

– Моя чітка позиція в тому, що жінка не домогосподарка, але й чоловік теж не домогосподар. У цьому випадку пара вирішує разом. Водночас якщо жінка будує кар’єру, то так, це питання можна віддати на аутсорс, тут немає обов’язків – є порозуміння і деякі домовленості партнерів.

– Чи готові ви до експериментів в інтимному житті? Чи варто було йти на компроміс у цьому питанні заради пристрастей партнера?

– В інтимному житті має бути місце для експериментів. Але експерименти можливі лише у випадку, якщо вони двом принесуть задоволення. Якщо в одного з партнерів немає бажання чи готовності, тиснути не варто. Тут важливо, щоб бажання експериментувати було взаємним.

– Чи змогли б ви пробачити зраду у стосунках?

– Що стосується сексуальної зради, я припускаю, що зможу пробачити подібну одноразову помилку. Це дуже боляче, і в парі має бути чимала робота, щоб це пережити. Тут важливим є ставлення до зради партнера, наскільки людина кається. З огляду на те, що люди живуть роками разом, будь-що може статися, і тут ніхто не застрахований. Єдине, що я не зможу пробачити, це роман на стороні. Адже тут йдеться про довгостроковий обман.

– Чи розвиватиметеся у медіа надалі?

Подивимося, як складеться життя. Я зараз бачу, що мій життєвий досвід певним людям цікавий. Якщо він і далі буде комусь корисний, то я із задоволенням ділитимуся. Але я не ставлю собі блогерство і медійність на перше місце.

– Чому вас навчили стосунки із Златою?

– Я переконався, що щирість – це запорука всього, і треба залишатися собою до кінця. Якщо це вдається, то все буде гаразд. У стосунках все визначають почуття. Потрібно слухати своє серце.