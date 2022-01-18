Украинская певица и главная героиня романтического реалити Холостячка 2 Злата Огневич рассказала, в каких отношениях она состоит с участником проекта, бизнесменом Максимом Тарапатой.

В Instagram артистка решила поотвечать на вопросы подписчиков в stories. Так, кто-то из поклонников спросил, в каких отношениях Злата сейчас с Максом — дружеских или романтических.

Огневич не стала тянуть интригу и довольно понятно ответила на поставленный вопрос.

— Настоящая дружба, которая только может быть между мужчиной и женщиной. А вы все знаете, насколько Макс крутой, — написала Злата.

Напомним, 3 декабря состоялся финал Холостячки 2. Тогда артистка выбирала среди двух мужчин — Андрея Задворного и Дмитрия Шевченко, Максим Тарапата оставил реалити за шаг до финала.

В итоге артистка предпочла Андрея, однако незадолго стало известно, что отношения Златы и Андрея не сложились. Пара была вместе всего полтора месяца.

Решение расстаться принял Андрей, по его словам, он перестал ощущать то, что ощущал ранее.

Несмотря на то, что Злате не удалось построить отношения, она обрела хорошего друга — Максима Тарапату. Мужчина всячески поддерживал артистку в трудный момент.

Поклонники пары до сих пор надеются, что между Огневич и Тарапатой зародятся отношения. Сам Макс говорил — жизнь покажет, что будет дальше.

Совсем недавно артистка вернулась с отдыха. Злата Огневич ездила в Африку, откуда делилась разнообразными фотографиями и видео. Исполнительница сказала, что это было ее самым лучшим решением — провести там отпуск.