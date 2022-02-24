Це наша ганьба! Акунін, Парфьонов, Хаматова вимагають припинити війну з Україною

Російські письменники, журналісти та режисери закликали зупинити війну проти України.

Повний текст звернення опублікував письменник і журналіст Михайло Зигар. Далі – без змін:

Початок війни Росії проти України – це ганьба.

Це наша ганьба, але, на жаль, нести відповідальність за неї доведеться ще й нашим дітям, поколінням зовсім юних росіян, які ще не народилися. Ми не хочемо, щоб наші діти жили в країні-агресорі, щоб вони соромилися того, що їхня армія напала на сусідню незалежну державу. Ми закликаємо всіх громадян Росії сказати НІ цій війні.

Ми не віримо в те, що незалежна Україна становить загрозу Росії чи будь-якій іншій державі. Ми не віримо у заяви Володимира Путіна про те, що український народ перебуває під владою “нацистів” і потребує того, щоб його “звільняли”.

Ми вимагаємо припинити цю війну.

Під зверненням підписалися письменники Борис Акунін, Дмитро Биков, Дмитро Глуховський, Володимир Сорокін, драматург Іван Вирипаєв, режисери Володимир Мирзоєв, Андрій Хржановський та Ілля Хржановський, журналіст, лауреат Нобелівської премії Дмитро Муратов, журналіст Леонід Парфьонов, видавець Ірина Прохова та акторка Чулпан Хаматова.

До слова, в кількох містах Росії люди вже вийшли на акції протесту. Вони скандують Ні війні та закликають Путіна припинити вторгнення в Україну. У Москві та Санкт-Петербурзі почали затримувати учасників мітингу.