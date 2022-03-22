Актриса Маша Машкова підтримала Україну та розповіла, що вона не може знати спільну мову через це з рідним батьком, російським актором Володимиром Машковим.

Напередодні Машков став хедлайнером збіговиська у Лужніках у Росії, де проходив так званий концерт-мітинг. В рамках того шабашу виступали відомі росіяни, зокрема Володимир Машков. Актор відверто підтримав вбивства українців та війну РФ проти нашої країни.

Проте така позиція зовсім не близька його єдиній доньці Маші. 36-річна актриса, яку більшість людей пам’ятають завдяки серіалу Не родись красивой, проживає в США разом з двома доньками та чоловіком, наполовину українцем.

З актрисою зв’язалися журналісти з CNN, щоб отримати коментар.

– Позавчора подзвонив тато… Ми дуже намагалися почути одне одного. Не вийшло. Я попередила батька, що мені зателефонували з CNN і раз він публічно вийшов, вийду і я, говоритиму про те, що бачила на власні очі. Я багато працювала в Україні. Запитала, що я можу сказати публічно з того, що він мені каже. Він сказав. Я повторила у прямому ефірі CNN, – поділилася Маша Машкова в Instagram.

Вона зазначила, що їй дещо легше висловлюватись, оскільки вона і діти перебувають в іншій країні. Проте Марія зауважила, що їй довелося не послухатися батька.

– Знаю, що казати мені легше. Я в іншій країні. Не треба обирати мої діти чи в’язниця. Тому говорю. От тільки довелося батька не послухатися. Але це ніщо в порівнянні зі смертями, які продовжуються в цю секунду. З усіх боків. Зупиніть війну, батьки! Одна з дочок, – заявила актриса.

Зокрема в коментарі CNN Машкова виголосила свою позицію щодо війни РФ проти Укрїни. Також вона зазначила, що дуже любить батька та бабусю, але тепер навряд чи колись повернеться до РФ.

– Те, що відбувається зараз, неможливо було уявити, припустити. І те, що багато росіян, зокрема мій тато, вірять у те, що насильство можна якось виправдати – це крає мені серце. Але це ніщо проти того, що зараз переживає український народ, гинучи, – заявила Маша.

Вона додала, що має багато друзів та колег в Україні. Ба більше, були часи, коли вона працювала у нашій країні.

– Жоден із них не ненавидів мене за те, що я росіянка. І жоден із них не просив, щоби його рятував містер Путін, – запевнила вона.

До речі, її тато Володимир Машков також працював в Україні. Зокрема він провів не один день в Одесі, коли знімався у серіалі Ліквідація.

– Він попросив мене негайно повертатися до Росії, взяти з собою моїх доньок, бути хорошою росіянкою, просити пробачення за зраду і бути з російським народом, із моїм народом, допомагати боротися проти українських нацистів, – розповіла Машкова.

За словами акторки, вона вирішила виголосити свою позицію через те, що є не лише дочкою, а й мамою. Машкова виховує двох дівчат. Друг однієї з її дівчаток, її вчитель танців на ім’я Даня, який живе в Києві.

– Напевно, через їхню дружбу я ухвалила рішення заявити про свою позицію з приводу цієї війни. Бо коли почалося бомбардування, моя донька були нажахана. Ми постійно зідзвонювалися з Данею. І через Даню я говорю зараз. Я знаю, що означає для нього те, що падають бомби. І через те, що це може означати для моєї доньки потім у житті, – пояснила Маша.

Фото: Masha Mashkova