На тлі війни в Україні багато російських зірок спішно покинули межі країни-агресора. Численні санкції Європи та США незабаром повернуть Путіна та громадян Росії у кам’яний вік, а найбільші бренди пішли з ринку країни, залишаючи порожні полиці магазинів.

Так, відомий журналіст та кінокритик Антон Долін спішно покинув свою рідну країну у зв’язку з війною.

– Ми поїхали, і причина лише одна – злочинна війна в Україні, ініційована керівництвом РФ. Неможливо жити в країні, навіть рідній та коханій, де тобі затикають рота. Особливо для людини, чий єдиний інструмент – слово, – заявив Долін.

Він також додав, що все свідоме життя відмовлявся виїжджати, хоча така можливість була. Але Долін залишався в Росії, оскільки це його батьківщина, і іншої він не бажав. Проте жодної Росії більше немає, це “курка з відрубаною головою”.

– Весь світ зруйнувався десять днів тому. Життя кожної людини, яка живе в Росії, говорить російською або хоча б причетна до російської культури, змінилося незворотно. Просто багато хто (більшість?) ще цього не усвідомили. В українців буде шанс повстати з попелу та руїн, вони стануть лише сильнішими та зможуть – якщо захочуть – забути про перенесені страждання. У нас на забуття не буде ні можливостей, ні права. Ми затавровані.

Режисер Кантемір Балагов також повідомив про від’їзд із Росії.

– Ми залишили Росію. Нам шкода і ми спустошені. В одну мить у нас забрали наше майбутнє. У нас забрали наші життя. У нас забрали батьків і друзів. Але одного не змогли забрати – це кіно. Наші серця разом з Україною та жителями Росії, які проти цього кошмару.

Також не стала чекати на повний крах російської економіки й Ксенія Собчак. Журналістка підтвердила у своєму Telegram-каналі, що справді покинула Росію і полетіла до Стамбула – нібито вирушила на канікули із сином. За її заявами, поїздка була запланована, і її чоловік Костянтин Богомолов залишається у Москві.

– Я россіянка, я громадянка Росії, я нікуди не емігрую, у мене немає жодних інших громадянств та яхт. Ми не можемо ніяк вплинути на те, що відбувається, ми можемо лише працювати. І не істерити, – написала Собчак.

Проте, за заявами ЗМІ, 4 березня Богомолова помітили в аеропорту Шереметьєво, в очікуванні вильоту в Тель-Авів. Собчак помітили в аеропорту Тель-Авіва 5 березня разом із сином.

Також не стали засиджуватися в Москві Рената Литвинова та Земфіра. Російські ЗМІ писали, що артистки відлетіли до Парижа.

Росію покинула і Пугачова – її чоловік Галкін також не хотів залишатися в країні, що руйнується. За даними російських ЗМІ, примадонну бачили в аеропорту Внуково-3, розташованому в Москві.

Закордонні Telegram-канали також заявляють, що Кіркоров залишив свою улюблену країну, навіть попри хворобу батька. Про війну в Україні Філіп теж не каже.