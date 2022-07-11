У новому випуску Масяні показали, що таке війна. 162-й епізод отримав назву Санкт-Маріубург. Це посилання на те, що російські окупанти оголосили Санкт-Петербург містом-побратимом знищеного Маріуполя.

Російський мультиплікатор Олег Куваєв показав у серії війну в РФ, яку нібито розв’язав Китай, щоб знищити фашистів та звільнити країну. В епізоді продемонстровано бомбардування Москви, Твері та Новгорода.

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За сюжетом, дії починаються о 4.00, коли Масяню будить чоловік і повідомляє, що Китай розпочав війну проти Росії. Після Масяня разом із Лохматим та їхніми дітьми ховаються у бомбосховищах, постійно читаючи невтішні новини. Вони не змогли виїхати з міста через пробки та постійні обстріли.

Також у розмові між героями згадується, що багато хто евакуювався в Україну, зокрема в Бучу, Маріуполь та інші міста.

Масяні з родиною врятувати не вдалося, наприкінці їхній син сидить сам із щоденником у руках і пише – Мама померла на восьмий день. Дядька вбив снайпер. У мене роздерта шкіра на спині. Чучуня померла вчора, так і лежить. Залишився один тато. Квітень 2022 року. Проте згодом загарбники кинули снаряд і у сховище, де сидів хлопчик.

Наприкінці мультика виявилося, що це було страшним сном Масяні.

– Знаєте, людей від тварин відрізняє почуття емпатії. Ця війна – страшна ганьба Росії та прокляття, а окупанти та вбивці горітимуть у пеклі. Вибачте, що мультик вийшов не смішний, але які веселощі, коли скільки людей вмирають щодня? – сказала Масяня.

У березні ми писали, що в Росії заборонили Масяню після виходу 160-го епізоду, присвяченого повномасштабній війні в Україні.

У цьому ж епізоді Масяня підійшла до президента РФ Володимира Путіна, назвала його нацистом та залишила йому японський меч для самогубства.