В новом выпуске Масяни показали, что такое война. 162-й эпизод получил название Санкт-Мариубург. Это отсылка к тому, что российские оккупанты объявили Санкт-Петербург городом-побратимом уничтоженного Мариуполя.

Российский мультипликатор Олег Куваев показал в серии войну в РФ, которую якобы развязал Китай, чтобы уничтожить фашистов и освободить страну. В эпизоде продемонстрирована бомбежка Москвы, Твери и Новгорода.

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По сюжету, действия начинаются в 4.00, когда Масяню будит муж и сообщает, что Китай начал войну против России. После Масяня вместе с Лохматым и их детьми прячутся в бомбоубежищах, постоянно читая неутешительные новости. Они не смогли выехать из города из-за пробок и постоянных обстрелов.

Также в разговоре между героями упоминается, что многие эвакуировались в Украину, в том числе в Бучу, Мариуполь и другие города.

Масяне с семьей спасти не удалось, в конце их сын сидит сам с дневником в руках и пишет — Мама умерла на восьмой день. Дядю убил снайпер. У меня разодрана кожа на спине. Чучуня умерла вчера, так и лежит. Остался один папа. Апрель 2022 год. Однако позже захватчики кинули снаряд и в убежище, где сидел мальчик.

В конце мультика оказалось, что все это было страшным сном Масяни.

— Знаете, людей от животных отличает чувство эмпатии. Эта война – страшный позор России и проклятие, а оккупанты и убийцы будут гореть в аду. Извините, что мультик получился не смешной, но какое веселье, когда сколько людей умирают каждый день? — Сказала Масяня.

В марте мы писали, что в России запретили Масяню, после выхода 160-го эпизода, который посвящен полномасштабной войне в Украине.

В этом же эпизоде Масяня подошла к президенту РФ Владимиру Путину, назвала его нацистом и оставила ему японский меч для самоубийства.