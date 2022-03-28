У Росії заборонили Масяню. Роскомнагляд блокує сайт із мультсеріалом. Останній епізод був присвячений війні РФ проти України.

У Facebook автор проєкту Олег Куваєв написав, що отримав повідомлення від Роскомандзора про блокування сайту mult.ru на підставі рішення Генпрокуратури РФ.

– Mult.ru тепер у Росії під забороною. Хоча я, та й глядачі, сайтом вже дуже рідко користуємося, все на YouTube в основному, – написав він.

В останньому епізоді Масяня разом із Хрюнделем обговорюють останні новини. Наприкінці серії він підходить до президента РФ Володимира Путіна, називає його нацистом і залишає йому японський меч для самогубства.

– Тисячі невинних людей гинуть через тебе. Через твій здутий комплекс неповноцінності, – каже Масяня Путіну.

У Росії всіляко намагаються приховати правду про війну в Україні, хоч увесь цивілізований світ закликає Путіна негайно припинити вогонь. Проти війни нашій країні виступають і всесвітньо відомі люди.

Так, висловили підтримку Україні й продюсери кінопремії Оскар. Вони вшанували хвилиною мовчання всіх жертв війни.