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Тигр блукає поруч: український мультик тепер доступний на Takflix

7 Липня 2022, 14:15
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Тигр блукає поруч

Анімаційна стрічка Тигр блукає поруч вийшла в онлайн-кінотеатрі Takflix. Режисерка стрічки – Анастасія Фалілеєва.

Фільм виконаний у техніці stop motion. Цікаво, що всі ляльки та декорації для короткометражки створені зі сміття.

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Тигр блукає поруч – це фентезійна анімаційна стрічка про дівчину Кацумі, думки якої переповнені сумом і тривогою. Вона відчуває себе тягарем для друзів і близьких, а також бачить моторошні знаки, які вказують, що її життя опинилось у точці неповернення. Зрештою дівчина наважується покінчити життя самогубством. Саме у цей момент з’являється містичний Тигр – його озвучив український актор Андрій Лідаговський.

Раніше стрічку показали на міжнародних фестивалях у Токіо, Лос-Анджелесі, Нью-Йорку, Стокгольмі та  Будапешті. Національна прем’єра Тигр блукає поруч відбулась на Одеському міжнародному кінофестивалі в 2021 році.

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