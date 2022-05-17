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Війна розкидала всіх по світу: Барських присвятив нову пісню українцям

17 Травня 2022, 17:27
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Війна розкидала всіх по світу: Барських присвятив нову пісню українцям
Джерело: Макс Барських

Український співак Макс Барських записав нову пісню українською Чекай мене. 

Артист присвятив композицію всім захисникам та українцям, яких війна розкидала по світу.

– Ми завжди будемо вдячні людям і містам, які приютили наших жінок і дітей, за доброту та чуйність. Але я впевнений, що кожної ночі перед сном українці мріють про повернення у свої домівки, не зважаючи на те, вціліли вони чи стоять у руїнах. Про дім, своїх коханих і дітей в найскладніші моменти мріють й наші захисники. Вони воюють за мир на своїй землі, знаючи, що на них чекають з обіймами, сповнені любові, – прокоментував Барських.

Барських додав, що важливо вірити у перемогу та мирне майбутнє. Повну версію пісні артист представить 29 травня.

– Наші воїни повернуться. Наші матері та жінки повернуться. Наші діти і мир повернеться. Потрібно чекати. І робити все, задля перемоги, – написав артист.

Зазначимо, що з початку війни це вже друга композиція співака українською мовою. На початку березня Барських записав пісню Буде весна, яка швидко набула популярності і розлетілася просторами інтернету.

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