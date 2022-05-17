Украинский певец Макс Барских записал новую песню на украинском Чекай мене.

Артист посвятил композицию всем защитникам нашей страны, а также украинцам, которых война разбросала по миру.

– Мы всегда будем благодарны людям и городам, которые приютили наших женщин и детей, за доброту и отзывчивость. Но я уверен, что каждую ночь перед сном украинцы мечтают о возвращении в свои дома, несмотря на то, уцелели они или стоят в руинах. О доме, своих любимых и детях в самые сложные моменты мечтают и наши защитники. Они воюют за мир на своей земле, зная, что их ждут с объятиями, наполненными любовью, — прокомментировал Барских.

Барских добавил, что важно верить в победу и мирное будущее. Полную версию песни артист представит 29 мая.

– Наши воины вернутся. Наши матери и женщины вернутся. Наши дети и мир вернется. Надо ждать. И делать все для победы, — написал артист.

Отметим, что с начала войны это уже вторая композиция певца на украинском языке. В начале марта Барских записал песню Буде весна, которая быстро приобрела популярность и разлетелась по просторам интернета.