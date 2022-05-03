Український співак Макс Барських прокоментував чутки про свій переїзд до США.

За словами артиста, зараз він перебуває у Києві. А росЗМІ спеціально перекрутили інформацію про виступ артиста на Billboard MusicCon в США, і подали це так, нібито він втік з країни.

– У Росії почали поширювати інформацію про те, що я нібито перебуваю в Америці. Це дуже цікаво читати, коли ти в Києві. Але я розумію, чому так відбувається. Побачили статтю Billboard, перекрутили інформацію, почали поширення брехливих новин. А так як, на жаль, велика частина цієї країни має проблеми з розумовими процесами, всі із задоволенням підхопили ці брехливі новини і продовжили їх поширення, – сказав Барських.

Зазначимо, що з 13 на 14 травня Макс Барських виступить на Billboard MusicCon у США.

На заході він розповість про війну в Україні, а також виконає пісню Буде весна. Наразі артист чекає офіційний дозвіл на тимчасовий виїзд з України.

На конференції з Барських також виступатимуть Machine Gun Kelly, The Chainsmokers, Алекс ДеПерсія (менеджер Фарела Вільямса), Діана Сахім (менеджер супергрупи Swedish House Mafia) та інші.