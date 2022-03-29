Український телеведучий та мандрівник Дмитро Комаров розповів, як допомагає на війні. Чоловік залучився до волонтерської діяльності, а також показав свій талісман.

Дмитро зазначив, що кожен має допомагати так, як може. Якщо ви кухар – готуйте. Якщо юрист – допоможіть людям біля будь-якого зруйнованого будинку оформити документи. Якщо у вас є машина та час – ви можете щодня творити маленькі дива тощо.

Він наголосив, що допомагати можна навіть у безпечних районах Західної України. Головне пам’ятати, що війна – не відпустка, Буковель – не курорт та обговорення новин – не допомога.

– Є величезний попит на пошук транспорту, ліків, бронежилетів, потрібна допомога у перетині кордонів тим, хто не має машини. Передати якісь речі. Це безцінна допомога, – написав Дмитро в своєму Instagram.

Комаров також оприлюднив серію фото. На першому кадрі він із приятелями тримає свій прапор-талісман. На другому – перевозить разом із волонтерами речі із зруйнованої квартири.

– Пишаюсь нашою нацією. Наразі немає питань, які роз’єднують. Українці – приклад згуртованості для всього світу. Ми єдині як один живий організм. Гордість за кожного українця, – підсумував телеведучий.

Наразі об’єдналася вся Україна. Зірки шоу-бізнесу всіляко підтримують мирних жителів та воїнів ЗСУ. Хтось займається волонтерством, хтось виступає в бомбосховищах для підняття духу, а хтось і зовсім стоїть на захисті нашої країни.

Так, наприклад, Тіна Кароль виїхала з України, щоб проводити мітинги на підтримку нашої країни чи концерти. Нещодавно вона зібрала 2 млн. грн. для лікарні, виступивши в Ізраїлі.

Фото: Дмитро Комаров