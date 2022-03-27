Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Cпецтеми Відео
Фото Музика

Віримо в перемогу! Злата Огнєвіч і Без обмежень заспівали для воїнів у бомбосховищі

27 Березня 2022, 11:06
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Віримо в перемогу! Злата Огнєвіч і Без обмежень заспівали для воїнів у бомбосховищі
Джерело: Злата Огнєвіч

Українська співачка Злата Огнєвіч виступила для українських воїнів у бомбосховищі. На імпровізованій сцені також з’явилися й інші артисти – гурт Без обмежень та актори Олександр Пікалов і Євген Кошовий.

Злата сказала, що для неї честь співати для бійців, наголосивши, що під час таких виступів вона подумки надсилає кожному силу та підтримку.

– Скажу, що бойовий дух, мотивованість – на найвищому рівні! Ми всі віримо в нашу перемогу, – зазначила Огнєвіч.

Також вона сказала, що концерти в бомбосховищах пройшли успішно.

– Відчуваю бойовий дух і піднесення! Наші бійці – герої та сила, – написала Злата в Instagram.

Українські артисти під час війни підтримують наших бійців та мирних жителів як можуть. Так, лідер гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук заспівав для харків’ян, які змушені ховатися у метро.

Читайте також:
Віримо в перемогу! Злата Огнєвіч і Без обмежень заспівали для воїнів у бомбосховищіГанс Циммер зупинив концерт, щоб показати відео з українським піаністом

Теги
Злата Огнєвіч
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь