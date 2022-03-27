Українська співачка Злата Огнєвіч виступила для українських воїнів у бомбосховищі. На імпровізованій сцені також з’явилися й інші артисти – гурт Без обмежень та актори Олександр Пікалов і Євген Кошовий.

Злата сказала, що для неї честь співати для бійців, наголосивши, що під час таких виступів вона подумки надсилає кожному силу та підтримку.

– Скажу, що бойовий дух, мотивованість – на найвищому рівні! Ми всі віримо в нашу перемогу, – зазначила Огнєвіч.

Також вона сказала, що концерти в бомбосховищах пройшли успішно.

– Відчуваю бойовий дух і піднесення! Наші бійці – герої та сила, – написала Злата в Instagram.

Українські артисти під час війни підтримують наших бійців та мирних жителів як можуть. Так, лідер гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук заспівав для харків’ян, які змушені ховатися у метро.