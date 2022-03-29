Украинский телеведущий и путешественник Дмитрий Комаров рассказал, как помогает на войне. Мужчина приобщился к волонтерской деятельности, а также показал свой талисман.

Дмитрий отметил, что каждый должен помогать так, как может. Если вы повар — готовьте. Если юрист — помогите людям возле любого разрушенного дома оформить документы. Если у вас есть машина и время — вы можете каждый день творить маленькие чудеса и так далее.

Он подчеркнул, что помогать можно даже с безопасных районах Западной Украины. Главное помнить, что война — не отпуск, Буковель — не курорт и обсуждение новостей – не помощь.

— Есть огромный спрос на поиск транспорта, лекарств, бронежилетов, нужна помощь в пересечении границ тем, у кого нет машины. Передать какие-то вещи. Это бесценная помощь, — написал Дмитрий в своем Instagram.

Также Комаров обнародовал серию фото. На первом кадре он с приятелями держит свой флаг-талисман. На втором — перевозит вместе с волонтерами вещи с разрушенной квартиры.

— Горжусь нашей нацией. Сейчас нет вопросов, которые разъединяют. Украинцы – пример сплоченности для всего мира. Мы едины, как один живой организм. Гордость за каждого украинца, — подытожил телеведущий.

Сейчас объединилась вся Украина. Звезды шоу-бизнеса всячески поддерживают мирных жителей и воинов ВСУ. Кто-то занимается волонтерством, кто-то выступает в бомбоубежищах для поднятия духа, а кто-то и вовсе стоит на защите нашей страны.

Так, например, Тина Кароль выехала с Украины, чтобы проводить митинги в поддержку нашей страны или давать концерты. Недавно она собрала 2 млн грн для больницы, выступив в Израиле.

Фото: Дмитрий Комаров