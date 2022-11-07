Сьогодні, 7 листопада, о 10:00 завершилося голосування у додатку Дія за суддів українського нацвідбору на Євробачення 2023. Найбільшу кількість голосів користувачі віддали за співачку Джамалу, лідера гурту Антитіла Тараса Тополю та фронтвумен The Hardkiss Юлію Саніну.

Так, Джамала отримала у відсотковому співвідношенні – 15,71%, Тополя – 17,41%, Саніна – 15,69%.

Загалом у голосуванні взяло участь понад 505 тис. осіб.

Зараз дивляться

На членство у журі також претендували:

Тіна Кароль – 15,68%;

солістка гурту Go-A Катерина Павленко – 9,19%;

Злата Огнєвіч – 6,09%;

фронтмен Другої ріки Валерій Харчишин – 5,78%;

Михайло Хома (Dzidzio) – 12,6%;

хореограф Костянтин Томільченко – 1.85%.

Нагадаємо, починаючи з 31 жовтня, користувачі сервісу Дія могли обрати журі на Нацвідбір Євробачення 2023. Необхідно було просто зайти в додаток і віддати голос за того, хто на вашу думку вартий займати суддівське крісло.