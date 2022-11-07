Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Фото Персони

Названо імена трьох суддів Нацвідбору на Євробачення 2023

7 Листопада 2022, 11:21
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Названо імена трьох суддів Нацвідбору на Євробачення 2023
Джерело: Depositphotos

Сьогодні, 7 листопада, о 10:00 завершилося голосування у додатку Дія за суддів українського нацвідбору на Євробачення 2023. Найбільшу кількість голосів користувачі віддали за співачку Джамалу, лідера гурту Антитіла Тараса Тополю та фронтвумен The Hardkiss Юлію Саніну.

Так, Джамала отримала у відсотковому співвідношенні – 15,71%, Тополя – 17,41%, Саніна – 15,69%.

Загалом у голосуванні взяло участь понад 505 тис. осіб.

Зараз дивляться

На членство у журі також претендували:

  • Тіна Кароль – 15,68%;
  • солістка гурту Go-A Катерина Павленко – 9,19%;
  • Злата Огнєвіч – 6,09%;
  • фронтмен Другої ріки Валерій Харчишин – 5,78%;
  • Михайло Хома (Dzidzio) – 12,6%;
  • хореограф Костянтин Томільченко – 1.85%.

Нагадаємо, починаючи з 31 жовтня, користувачі сервісу Дія могли обрати журі на Нацвідбір Євробачення 2023. Необхідно було просто зайти в додаток і віддати голос за того, хто на вашу думку вартий займати суддівське крісло.

Читайте також:
евровидениеСтали відомі імена учасників Нацвідбору на Євробачення 2023

Теги
Євробачення Антитіла Джамала Юлія Саніна
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь