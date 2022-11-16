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Не тіште себе ілюзіями: Тополя про втручання НАТО у війну

16 Листопада 2022, 14:29
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Тарас Тополя

Лідер гурту Антитіла Тарас Тополя відповів, чи вірить він у втручання НАТО у війну на тлі ракетного удару по Польщі.

В Instagram музикант висловив співчуття родинам загиблих, зазначивши, що від ракетної атаки росіян постраждали мирні громадяни наших сусідів. Також він нагадав, що РФ – країна-терорист, проте не думає, що НАТО наразі щось зробить.

– НАТО не впишеться. 5 стаття колективного договору – забудьте. І не тіште себе ілюзіями, – наголосив Тарас.

Він додав, що українцям необхідно продовжувати робити те, що і раніше – планомірно знищувати окупантів.

Зараз дивляться

– За підтримки союзників. Так переможемо! Слава ВСУ! Слава Україні! – підсумував Тополя.

Раніше Тарас Тополя пофантазував про смерть кривавого диктатора Володимира Путіна. Артист зазначив, було б добре, якби лідер РФ подавився.

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Теги
Антитіла Війна в Україні НАТО
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