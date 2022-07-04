Співачка Ольга Полякова повернулася до України з Європи.

В Instagram-stories артистка поділилася дорогою та труднощами, з якими їй довелося зіткнутися. До рідної країни співачка повернулася разом із доньками, очевидно, з нею приїхала й мама, оскільки раніше Полякова про це говорила.

– Я в Україні. Їдемо дорогою, не змогли заправитися та сходити до вбиральні, оскільки повітряна тривога і все закрито. Я щось переживаю, я відвикла від цих тривог, – сказала Полякова.

Також зірка показала, як її зустріли вдома. На столі був зелений борщ, курочка та багато іншої їжі. Оля зізналася, що вони сваряться за маленький огірок, бо таких у Європі немає.

Зараз дивляться

– Яке щастя… Ми лаємося за огірок, таких маленьких у Європі немає, вони там великі й як із теплиці. Такі маленькі та колючі лише в нас, – зауважила артистка.

Нагадаємо, на початку повномасштабної війни виконавиця разом із дітьми поїхала до Франції до подруги. Згодом Ольга почала давати благодійні концерти в Європі та США.

Раніше Полякова говорила, що повернеться в Україну 5 липня, оскільки дуже скучила за чоловіком і хоче додому. Також артистка зізналася, що поїде з концертами до ЗСУ, до шпиталів, до біженців. Дати вже розписані, чому вона дуже рада.