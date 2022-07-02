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Фінал несподіваний: 10-річна донька Полякової здивувала виконанням гімну України

2 Липня 2022, 11:34
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Фінал несподіваний: 10-річна донька Полякової здивувала виконанням гімну України
Джерело: Оля Полякова

Молодша донька співачки Ольги Полякової Аліса здивувала виконанням гімну України.

В Instagram артистка оприлюднила відео, на якому 10-річна дівчинка стоїть посеред кімнати із синьо-жовтим прапором на плечах та старанно співає гімн нашої країни. Наприкінці виступу Аліса несподівано закричала та завершила національну пісню у рокерському стилі.

– Не знаю, що вони там денацифікують, вони точно націоналізують та українізують Україну! Наші діти хочуть бути українцями, – підписала ролик Полякова.

Варто зазначити, що старша донька Ольги – 17-річна Марія вирішила присвятити життя музиці, очевидно, молодша теж почала співати.

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Шанувальники Полякової погодилися з її твердженням, а також прокоментували виконання гімну Алісою.

  • Фінал несподіваний.
  • У сім’ї має співати хтось один! І все ж таки браво.
  • Так і є. Рашисти пробудили в нас патріотизм, який досі спав. Раніше ми й не знали, наскільки дуже любимо нашу Україну!
  • Добре співала, але наприкінці щось пішло не так.
  • Аліса крута! Має власний погляд на життя.
  • Я спочатку засмутилася, щось не те, але кінцівка супер!
  • Оля, слухала, як заспівала гімн ваша молодша. Така розслаблена була, а наприкінці підскочила.
  • Маленька патріотка. – Пишуть у коментарях до відео.

Зазначимо, що після початку повномасштабної війни в Україні, яку розв’язала РФ, Полякова відвезла своїх дітей до Франції. Нещодавно артистка назвала дату, коли вони планують повернутись до України. Співачка зазначила, що дуже хоче додому та побачити чоловіка.

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Гімн України Оля Полякова
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