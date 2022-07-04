Певица Ольга Полякова вернулась в Украину из Европы.

В Instagram-stories артистка поделилась дорогой и трудностями, с которыми ей пришлось столкнуться. В родную страну певица вернулась вместе с дочерями, очевидно, с ней приехала и мама, поскольку ранее Полякова об этом говорила.

— Я в Украине. Едем по дороге, не смогли заправиться и сходить в уборную, поскольку воздушная тревога и все закрыто. Я что-то переживаю, отвыкла я от этих тревог, — сказала Полякова.

Также звезда показала, как ее встретили дома. На столе был зеленый борщ, курочка и много другой еды. Оля призналась, что они ссорятся за маленький огурец, поскольку таких в Европе нет.

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— Какое счастье… Мы ругаемся за огурец, таких маленьких в Европе нет, они там большие и как из теплицы. Такие маленькие и колючие только у нас, — отметила артистка.

Напомним, в начале полномасштабной войны исполнительница вместе с детьми уехала во Францию к подруге. Спустя время Ольга начала давать благотворительные концерты в Европе и США.

Ранее Полякова говорила, что вернется в Украину 5 июля, поскольку очень соскучилась за мужем и хочет домой. Также артистка призналась, что поедет с концертами к ВСУ, в госпитали, к беженцам. Даты уже расписаны, чему она очень рада.