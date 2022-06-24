Співачка Ольга Полякова сказала, коли планує повернутися до України.

За словами артистки, до рідної країни вона приїде 5 липня. Зізнається, дуже хоче додому та побачити чоловіка.

– Я давно не бачила чоловіка і мої діти не бачили свого батька. Ніколи такої розлуки ми не мали… Мені треба дати благодійні концерти у своїй країні. Підтримати своїх людей – українців. Поїду з концертами до ЗСУ, у шпиталі, до біженців. У мене розписані дати, і я дуже рада. Так цього чекаю, думаю, коли перетну кордон, сильно плакатиму, – не стримавши сліз сказала Полякова в шоу Вечір з Україною.

Висловилася артистка і про заборону російської музики в Україні. Говорить, це треба було зробити ще раніше.

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– Вже вісім років наша молодь слухає цей кальянний реп. Це також дуже впливало на їхні уми. Думаю, історія про те, що ми не пускали їх гастролювати в Україну, зробила те, що в нас став крутішим внутрішній ринок… У РФ ніколи не було крутих таких шоу, а ми це робили. Потрібно було це зробити в 2014 році, тоді в нас були б розвинуті хіп-хоп та реп культури, – зазначила Ольга.

Сама артистка планує записати альбом українською мовою. До нього увійдуть пісні Доленька та Оля, яку співачка переклала з російської.

– Думаю, до осені він буде готовий… Багато хто говорить, що мій голос звучить українською набагато глибше і душевніше. Мені приємна така метаморфоза, тим більше, що я дорослішаю. У своєму україномовному альбомі я зможу подорослішати. Ми всі стали старшими, горе нас дуже змінило, – наголосила Полякова.

Нагадаємо, наразі артистка разом із доньками та мамою перебуває у Франції. Також Полякова бере участь у благодійних концертах на підтримку України.