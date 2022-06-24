Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Персони

Хочу додому: Оля Полякова не стримала сліз, говорячи про повернення в Україну

24 Червня 2022, 16:05
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Хочу додому: Оля Полякова не стримала сліз, говорячи про повернення в Україну
Джерело: Оля Полякова

Співачка Ольга Полякова сказала, коли планує повернутися до України.

За словами артистки, до рідної країни вона приїде 5 липня. Зізнається, дуже хоче додому та побачити чоловіка.

– Я давно не бачила чоловіка і мої діти не бачили свого батька. Ніколи такої розлуки ми не мали… Мені треба дати благодійні концерти у своїй країні. Підтримати своїх людей – українців. Поїду з концертами до ЗСУ, у шпиталі, до біженців. У мене розписані дати, і я дуже рада. Так цього чекаю, думаю, коли перетну кордон, сильно плакатиму, – не стримавши сліз сказала Полякова в шоу Вечір з Україною.

Висловилася артистка і про заборону російської музики в Україні. Говорить, це треба було зробити ще раніше.

Зараз дивляться

– Вже вісім років наша молодь слухає цей кальянний реп. Це також дуже впливало на їхні уми. Думаю, історія про те, що ми не пускали їх гастролювати в Україну, зробила те, що в нас став крутішим внутрішній ринок… У РФ ніколи не було крутих таких шоу, а ми це робили. Потрібно було це зробити в 2014 році, тоді в нас були б розвинуті хіп-хоп та реп культури, – зазначила Ольга.

Сама артистка планує записати альбом українською мовою. До нього увійдуть пісні Доленька та Оля, яку співачка переклала з російської.

– Думаю, до осені він буде готовий… Багато хто говорить, що мій голос звучить українською набагато глибше і душевніше. Мені приємна така метаморфоза, тим більше, що я дорослішаю. У своєму україномовному альбомі я зможу подорослішати. Ми всі стали старшими, горе нас дуже змінило, – наголосила Полякова.

Нагадаємо, наразі артистка разом із доньками та мамою перебуває у Франції. Також Полякова бере участь у благодійних концертах на підтримку України.

Читайте також:
Оля ПоляковаБуло соромно: Полякова розсекретила свій вік і зізналась, чому завжди приховувала його

Теги
Оля Полякова
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь