Компанія MTV оголосила номінантів на премію Video Music Awards 2022. Цього разу українська режисерка Таня Муїньо може здобути довгоочікувану нагороду – її роботи удостоїлися одразу 9 номінацій.

Наприклад, кліпмейкер може отримати нагороду Найкраща режисерська робота або Найкраще відео року.

Серед її представлених робіт є кліпи Гаррі Стайлса, Normani ft. Cardi B, Post Malone ft. The Weeknd.

Найбільше номінацій зібрав ролик Гарі Стайлса As It Was – одразу 5 потенційних нагород.

Після неї йде Normani ft Cardi B – Wild Side – три номінації.

Кліп для реперів Post Malone ft. The Weeknd One Right Now претендує на звання Найкраще відео, створене у колаборації.

Минулого року Муїньо вже ставала переможцем – за спільну роботу з репером Lil Nas X.

Всесвітньо відомі музиканти змагатимуться у 18 категоріях, серед яких: Відео року, Артист року, Пісня року, Найкращий новий артист, Найкраща колаборація, Найкраща поп-пісня, Найкраща режисерська робота, тощо.

Ознайомитись з повним списком та проголосувати за улюблених зірок можна на сайті MTV.

Результати стануть відомими 28 серпня – нагороджуватимуть переможців на церемонії New Jersey’s Prudential Center у Ньюарку.

У липні MTV вибрав переможців премії MTV Movie & TV Awards 2022, де обирали найкращі фільми та телевізійні програми. Головними переможцями стали фільм Людина-павук: додому шляху немає та серіал Ейфорія.