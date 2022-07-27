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Музика

Відразу 9 номінацій: роботи українки Тані Муїньо потрапили на MTV Video Music Awards 2022

27 Липня 2022, 16:14
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Відразу 9 номінацій: роботи українки Тані Муїньо потрапили на MTV Video Music Awards 2022

Компанія MTV оголосила номінантів на премію Video Music Awards 2022. Цього разу українська режисерка Таня Муїньо може здобути довгоочікувану нагороду – її роботи удостоїлися одразу 9 номінацій.

Наприклад, кліпмейкер може отримати нагороду Найкраща режисерська робота або Найкраще відео року.

Серед її представлених робіт є кліпи Гаррі Стайлса, Normani ft. Cardi B, Post Malone ft. The Weeknd.

Зараз дивляться

Найбільше номінацій зібрав ролик Гарі Стайлса As It Was – одразу 5 потенційних нагород.

Після неї йде Normani ft Cardi B – Wild Side – три номінації.

Кліп для реперів Post Malone ft. The Weeknd One Right Now претендує на звання Найкраще відео, створене у колаборації.

Минулого року Муїньо вже ставала переможцем – за спільну роботу з репером Lil Nas X.

Всесвітньо відомі музиканти змагатимуться у 18 категоріях, серед яких: Відео року, Артист року, Пісня року, Найкращий новий артист, Найкраща колаборація, Найкраща поп-пісня, Найкраща режисерська робота, тощо.

Ознайомитись з повним списком та проголосувати за улюблених зірок можна на сайті MTV.

Результати стануть відомими 28 серпня – нагороджуватимуть переможців на церемонії New Jersey’s Prudential Center у Ньюарку.

У липні MTV вибрав переможців премії MTV Movie & TV Awards 2022, де обирали найкращі фільми та телевізійні програми. Головними переможцями стали фільм Людина-павук: додому шляху немає та серіал Ейфорія.

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