Компания MTV объявила номинантов на премию Video Music Awards 2022. В этот раз украинская режиссерка Таня Муиньо может получить долгожданную награду — ее работы удостоились сразу 9 номинаций.

К примеру, клипмейкер может получить награду Лучшая режиссерская работа или Лучшее видео года.

Среди ее представленных работ есть клипы Гарри Стайлса, Normani ft. Cardi B, Post Malone ft. The Weeknd.

Больше всех номинаций собрал ролик Гарри Стайлса As It Was — сразу 5 потенциальных наград.

После нее идет Normani ft Cardi B — Wild Side — три номинации.

Клип для рэперов Post Malone ft. The Weeknd One Right Now претендует на звание Лучшее видео, созданное в коллаборации.

В прошлом году Муиньо уже становилась победителем — за совместную работу с рэпером Lil Nas X.

Всемирно известные музыканты будут сражаться в 18 категориях, среди которых: Видео года, Артист года, Песня года, Лучший новый артист, Лучшая коллаборация, Лучшая поп песня, Лучшая режиссерская работа, и так далее.

Ознакомиться с полным списком и проголосовать за любимых звезд можно на сайте MTV.

Результаты станут известными 28 августа — награждать победителей будут на церемонии New Jersey’s Prudential Center в Ньюарке.

В июле MTV выбрал победителей премии MTV Movie & TV Awards 2022, где выбирали лучшие фильмы и телевизионные программы. Главными победителями стали фильм Человек-паук: Нет пути домой и сериал Эйфория.