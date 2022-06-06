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В США вручили премии MTV Movie & TV Awards 2022: список победителей

6 июня 2022, 11:58
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
В США вручили премии MTV Movie & TV Awards 2022: список победителей
Источник: Depositphotos

В ночь с 5 на 6 июня в Калифорнии прошла церемония вручения наград MTV Movie & TV Awards 2022. Главными победителями стали фильм Человек-паук: Нет пути домой и сериал Эйфория.

За звание лучшего фильма также боролись — Дюна, Крик, Шан-Чи и легенда десяти колец, Проект Адам и Бэтмен. В рамках награждения были названы и — Лучшая роль в кино, Лучший герой, Лучший злодей, Прорыв года и другое.

 

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Список победителей:

  • Лучший фильм – Человек-паук: Нет пути домой
  • Лучший сериал – Эйфория
  • Лучшая роль в кино – Том Холланд за фильм Человек-паук: Нет пути домой
  • Лучшая роль в сериале – Зендея за сериал Эйфория
  • Прорыв года – София Ди Мартино в шоу Локи
  • Лучшая актерская команда – Локи
  • Лучший герой – Скарлетт Йоханссон в фильме Черная вдова
  • Лучший злодей – Дэниэл Рэдклифф в фильме Затерянный город
  • Лучшая комедийная роль – Райан Рейнольдс в фильме Главный герой
  • Лучший саундтрек — Дженнифер Лопес за песню On My Way (Marry Me)
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