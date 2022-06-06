В ночь с 5 на 6 июня в Калифорнии прошла церемония вручения наград MTV Movie & TV Awards 2022. Главными победителями стали фильм Человек-паук: Нет пути домой и сериал Эйфория.
За звание лучшего фильма также боролись — Дюна, Крик, Шан-Чи и легенда десяти колец, Проект Адам и Бэтмен. В рамках награждения были названы и — Лучшая роль в кино, Лучший герой, Лучший злодей, Прорыв года и другое.
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Список победителей:
- Лучший фильм – Человек-паук: Нет пути домой
- Лучший сериал – Эйфория
- Лучшая роль в кино – Том Холланд за фильм Человек-паук: Нет пути домой
- Лучшая роль в сериале – Зендея за сериал Эйфория
- Прорыв года – София Ди Мартино в шоу Локи
- Лучшая актерская команда – Локи
- Лучший герой – Скарлетт Йоханссон в фильме Черная вдова
- Лучший злодей – Дэниэл Рэдклифф в фильме Затерянный город
- Лучшая комедийная роль – Райан Рейнольдс в фильме Главный герой
- Лучший саундтрек — Дженнифер Лопес за песню On My Way (Marry Me)