В ночь с 5 на 6 июня в Калифорнии прошла церемония вручения наград MTV Movie & TV Awards 2022. Главными победителями стали фильм Человек-паук: Нет пути домой и сериал Эйфория.

За звание лучшего фильма также боролись — Дюна, Крик, Шан-Чи и легенда десяти колец, Проект Адам и Бэтмен. В рамках награждения были названы и — Лучшая роль в кино, Лучший герой, Лучший злодей, Прорыв года и другое.

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Список победителей:

Лучший фильм – Человек-паук: Нет пути домой

Лучший сериал – Эйфория

Лучшая роль в кино – Том Холланд за фильм Человек-паук: Нет пути домой

Лучшая роль в сериале – Зендея за сериал Эйфория

Прорыв года – София Ди Мартино в шоу Локи

Лучшая актерская команда – Локи

Лучший герой – Скарлетт Йоханссон в фильме Черная вдова

Лучший злодей – Дэниэл Рэдклифф в фильме Затерянный город

Лучшая комедийная роль – Райан Рейнольдс в фильме Главный герой

Лучший саундтрек — Дженнифер Лопес за песню On My Way (Marry Me)