Брюс Вілліс мало не помер під час знімання у культовому фільмі Міцний горішок. Інцидент стався під час вибуху в повітрі, коли герой Брюса мав бути поранений.

Про це Брюс Вілліс розповів у книзі The Last Action Heroes: The Triumphs, Flops, and Feuds of Hollywood’s Kings of Carnage. Автор роботи детально описав усі неприємності на знімальному майданчику культового фільму.

Так, сцена з вибухом була запланована так, що її можна буде перезняти, якщо щось піде не так.

Віліс піднявся на п’ятий поверх будівлі для кадру, і він мав стрибнути під час вибуху на подушку безпеки. Коли актор летів, вибух відніс його на край подушки, яка мала пом’якшити удар.

– Коли я приземлився, всі підбігли до мене. Я подумав, що вони скажуть: Відмінна робота! Молодець! Насправді вони перевіряли, чи живий я, бо я ледь не промахнувся з подушкою, – згадує Брюс.

На жаль, зараз зірка кіно відійшов від кар’єри актора. У Брюса Вілліса виявлена серйозна хвороба – лобно-скронева деменція. На сьогодні це найпоширеніша форма деменції у людей до 60 років.