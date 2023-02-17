У актора Брюса Вілліса виявлено серйозну хворобу – лобово-скроневу деменцію. Зірці бойовиків довгий час не могли поставити чіткий діагноз, і зараз це полегшенням для його сім’ї.

Про це заявили близькі актори у соцмережах. За словами сім’ї, ще навесні 2022 року 67-річному Брюсу діагностували афазію – через неї виникають труднощі з мовленням. Проте хвороба прогресувала, і тепер йому поставили чіткіший діагноз.

Родичі Вілліса подякували всім за підтримку актора.

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Що стосується лобово-скроневої деменції – це найпоширеніша форма деменції у людей до 60 років. На жаль, вилікувати її зараз неможливо, але все може змінитись. Симптоми також включають повільні чи сковані рухи, проблеми з кишківником та сечовим міхуром, а також м’язову слабкість.

– Сьогодні немає ліків проти цієї хвороби, і ми сподіваємося, що ця реальність може змінитись у найближчі роки, – повідомили близькі Брюса.

Заяву зробили дружина Емма Гемінг та їхні спільні дві доньки, а також колишня дружина Демі Мур та їхні три доньки.

Вперше про проблеми зі здоров’ям актора стало відомо на початку 2022 року – тоді його сім’я заявила, що Вілліс завершить свою кар’єру в кіно через афазію, яка впливає на його когнітивні здібності.

Ще у грудні минулого року Брюс Вілліс переписав заповіт. Так його $250 млн спадок дістанеться другій дружині, актрисі Еммі Хеммінгу та їхнім спільним дочкам — Івлін та Мейбел.