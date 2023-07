Брюс Уиллис чуть не умер во время съемок в культовом фильме Крепкий орешек. Инцидент произошел во время взрыва в воздухе, когда герой Брюса должен быть ранен.

Об этом Брюс Уиллис рассказал в книге The Last Action Heroes: The Triumphs, Flops, and Feuds of Hollywood’s Kings of Carnage. Автор работы подробно описал все неприятности на съемочной площадке культового фильма.

Так, сцена со взрывом была запланирована так, что ее можно будет переснять, если что-то пройдет не так.

Уиллис поднялся на пятый этаж здания для кадра, и он должен был прыгнуть во время взрыва на подушку безопасности. Когда актер летел, взрыв отнес его на край подушки, которая должна была смягчить удар.

— Когда я приземлился, все подбежали ко мне. Я подумал, что они скажут: Отличная работа! Молодец! На самом деле они проверяли, жив ли я, потому что я чуть не промахнулся с подушкой, — вспоминает Брюс.

К сожалению, сейчас звезда кино отошел от карьеры актера. У Брюса Уиллиса обнаружена серьезная болезнь — лобно-височная деменция. На сегодня это наиболее распространенная форма деменции у людей до 60 лет.