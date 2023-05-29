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Герої перезавантажуються: Шварценеггер зворушливо підтримав Вілліса, який пішов із кіно

29 Травня 2023, 10:04
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Брюс Уиллис и Арнольд Шварценеггер
Джерело: Getty Images

Американський актор і культурист Арнольд Шварценеггер підтримав зірку бойовиків Брюса Вілліса, який пішов із кіно на тлі хвороби.

Шварценеггер назвав колегу фантастичною зіркою, яку ніколи не забудуть. Про це він сказав в інтерв’ю CinemaBlend.

– Він був, завжди, протягом багатьох років, величезно-величезною зіркою. І я думаю, що його завжди пам’ятатимуть як велику зірку. І як добру людину. Я розумію, що за його обставин, пов’язаних зі здоров’ям, йому довелося піти, – зазначив Арнольд.

Він додав, що за хороших обставин зірки бойовиків ніколи не йдуть на пенсію, а просто перезавантажуються.

Зірка Термінатора висловив глибоку повагу та захоплення міцною спадщиною, яку його приятель створив у кіноіндустрії.

Нагадаємо, в 2022 році сім’я Брюса Вілліса заявила, що він припиняє акторську кар’єру через те, що в нього діагностували афазію.

У лютому 2023 року стало відомо, що у Вілліса виявлено більш серйозну хворобу – лобно-скроневу деменцію.

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Арнольд Шварценеггер Брюс Вілліс
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