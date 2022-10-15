Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Фото Персони

Відчуваю, що втрачаю себе: дружина Остапчука натякнула на розлад у сім’ї

15 Жовтня 2022, 14:31
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Відчуваю, що втрачаю себе: дружина Остапчука натякнула на розлад у сім’ї

Дружина телеведучого Володимира Остапчука, нотаріус Христина Горняк натякнула на розлучення з ним. Про те, що в їхній родині розкол чутки ходять уже давно.

В Instagram-stories Христина розповіла, що вирушила на відпочинок на острів Міконос, зазначивши, що це її місце сили. Також Горняк залишила неоднозначні слова.

– Коли відчуваю, що втрачаю себе, роблю все, щоб відновитися, щоб не втратити себе, Шукаю опору і їду туди, де мені завжди добре. Я у себе одна. Життя у мене теж одне, – написала вона.

Зараз дивляться

Крім того, 10 жовтня Христина відсвяткувала день народження у Відні (Австрія) в компанії подруг. Остапчук публічно дружину не привітав, що дуже не схоже на подружжя, оскільки раніше вони часто публікували одне одного в своїх соцмережах.

Самі вони не коментують розладу в родині, проте їхні колеги відкривають завісу. Так, ведучий Слава Дьомін сказав, що Остапчук і Горняк наразі не живуть разом і в них дійсно є певні проблеми.

За словами Дьоміна, все почалося після того, як Володимир поїхав до Канади до своїх дітей від першого шлюбу.

Читайте також:
Відчуваю, що втрачаю себе: дружина Остапчука натякнула на розлад у сім’їСтрашні люди: Володимиру Остапчуку погрожує батько колишньої дружини

Теги
Володимир Остапчук
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь