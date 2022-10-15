Дружина телеведучого Володимира Остапчука, нотаріус Христина Горняк натякнула на розлучення з ним. Про те, що в їхній родині розкол чутки ходять уже давно.

В Instagram-stories Христина розповіла, що вирушила на відпочинок на острів Міконос, зазначивши, що це її місце сили. Також Горняк залишила неоднозначні слова.

– Коли відчуваю, що втрачаю себе, роблю все, щоб відновитися, щоб не втратити себе, Шукаю опору і їду туди, де мені завжди добре. Я у себе одна. Життя у мене теж одне, – написала вона.

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Крім того, 10 жовтня Христина відсвяткувала день народження у Відні (Австрія) в компанії подруг. Остапчук публічно дружину не привітав, що дуже не схоже на подружжя, оскільки раніше вони часто публікували одне одного в своїх соцмережах.

Самі вони не коментують розладу в родині, проте їхні колеги відкривають завісу. Так, ведучий Слава Дьомін сказав, що Остапчук і Горняк наразі не живуть разом і в них дійсно є певні проблеми.

За словами Дьоміна, все почалося після того, як Володимир поїхав до Канади до своїх дітей від першого шлюбу.