Жена телеведущего Владимира Остапчука, нотариус Кристина Горняк намекнула на развод с ним. О том, что в их семье раскол слухи ходят уже давно.

В Instagram-stories Кристина рассказала, что отправилась на отдых на остров Миконос, отметив, что это ее место силы. Также Горняк оставила неоднозначные слова.

— Когда чувствую, что теряю себя, делаю все, чтобы восстановиться, чтобы не потерять себя, ищу опору и еду туда, где мне всегда хорошо. Я у себя одна. Жизнь у меня тоже одна, — написала она.

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Кроме того, 10 октября Кристина отпраздновала день рождение в Вене (Австрия) в компании подруг. Остапчук публично жену не поздравлял, что очень не похоже на супругов, поскольку ранее они часто публиковали друг друга в своих соцсетях.

Сами они не комментируют разлада в семье, однако их коллеги приоткрывают занавес. Так, ведущий Слава Демин сказал, что Остапчук и Горняк сейчас не живут вместе и у них действительно есть некие проблемы.

По словам Демина, все началось после того, как Владимир поехал в Канаду к своим детям от первого брака.