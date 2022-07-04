Ведучий Володимир Остапчук показав погрози від сім’ї ексдружини Олени Войченко, а саме її батька Сергія.

В Instagram-stories шоумен показав скрини листування, де продемонстрував конкретні погрози проти нього. Так, чоловік пише, що Остапчук ухиляється від служби в Збройних силах України, чим завдав шкоди державі. Сергій додав, що якщо Володимир не видалить інформацію про Олену, той відкриє справу проти нього.

– Батько Олени Сергій Войченко. Вже вдався до конкретних погроз проти мене… Погрожує мені розправою. Ці бандити безкарно багато років залякують людей, – написав Остапчук.

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Ведучий додав, що не боїться цих людей, але якщо з ним щось трапиться, то це справа рук Сергія Войченка чи його сина Романа, який раніше був засуджений, але зараз на волі. Ба більше, батько ексдружини вже скоїв на нього напад у 2020 році. Тоді все зафіксувала поліція.

– Клопотання до прокуратури вже подано. Ти не на того напав, зрозуміло? – сказав Володимир.

Остапчук додав, що це страшні люди, які не дають спілкуватися йому та його батькам із дітьми та онуками.

– На фото моя мама, якій Сергій Войченко заборонив бачити своїх онуків. Так і сказав, що я вас до онуків не пущу. І мої діти все минуле літо були в одних батьків, а моїх – просто не пускали і не давали бачити, – наголосив Володимир.

Нагадаємо, після розлучення Володимир Остапчук не зміг порозумітися з ексдружиною. Між ними точаться сварки. Жінка не дає йому бачитися з дітьми. У експодружжя донька Емілія та син Еван-Олександр.