Ведучий Слава Дьомін прокоментував проблеми в стосунках ведучого Володимира Остапчука із дружиною Христиною Горняк.

За словами Слави, у коханих справді є певні проблеми, але про розлучення поки що не йдеться. Про це він розповів у своїй програмі СлаваПРО.

– Єдине, що відомо, що Вова та Христина зараз не живуть разом. Яка саме причина – невідомо, але кажуть, що це сталося після того, як Володимир поїхав до Канади до своїх дітей. І зараз Остапчук перебуває в Італії, а Христина в Києві вже у своїй квартирі, – зазначив Дьомін.

Ведучий висловив сподівання, що Остапчук та Горняк не стануть ще однією парою, яка розлучилася через повномасштабну війну.

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Проблеми у стосунках подружжя підтвердила і таролог Людмила Хомутовська. Каже, вони поки що вирішили пожити окремо. Причина збігається з тією, що назвав Дьомін – поїздка Володимира до Канади.

Проте варто зазначити, що Остапчук уже приїхав в Україну, про що свідчить фото, яке він оприлюднив в Instagram-stories.

А ось Христина повідомила, що скоро виїжджає на два тижні.

Слід зазначити, що спільних моментів подружжя давно не публікувало. Сварку також не коментували.

Зазначимо, наприкінці серпня Остапчук поїхав до Канади. Там наразі перебуває його ексдружина Олена з дітьми. Після розлучення жінка не давала Володимиру спілкуватися зі спадкоємцями, проте ведучий домігся цього права через суд.

З Христиною Володимир одружився в 2020 році.