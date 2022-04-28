У четвер, 28 квітня, гурт Kalush Orchestra вирушає до Турина, де представлятиме Україну на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення 2022.

Перед цим у Львові відбулася пресконференція колективу, а також представників Суспільного Мовлення та Friends Production.

Соліст Kalush Orchestra Олег Псюк зазначив, що у зв’язку з війною в Україні гурту було непросто зібратися для участі у конкурсі, довгий час учасники репетирувати в онлайн-режимі.

– Буквально недавно у нас вийшло зібратися разом і репетирувати в екстра-режимі. Але нічого, за допомогою нашої працелюбності ми впевнені, що навіть так ми відрепетируємо цей номер краще ніж ті, хто не мали жодних обмежень. Зараз готуємося де б ми не були, навіть в номері готелю, – сказав він.

Він додав, що гурт Kalush Orchestra відчуває велику відповідальність, тому музиканти зроблять все можливе, щоб у цій ситуації бути корисним для України.

– Велика відповільність, в принципі, бути представником своєї країни на Євробаченні. Але в цій ситуації, коли у нас війна, в десятки разів відповідальність збільшується. Ми її відчуваємо і зробимо все можливе, щоб гідно представити нашу країну. Конкурс поза політикою і, звичайно, що ми не можемо зі сцени багато чого зробити і вдягнути через можливу дискваліфікацію. Але є велике промо до і після Євробачення, де багато різних ЗМІ ставлять запитання. Три хвилини на сцені і місяць підготовки, і ось цей місяць підготовки можна використати для допомоги нашій країні, – сказав музикант.

Зазначимо, що Kalush Orchestra з піснею Stefania виступатимуть у першому півфіналі Євробачення (10 травня) під номером 6.

Музиканти відмовилися від спецефектів – замість графіки на екрані буде QR-код з інформацією про допомогу Україні.

Крім цього, Kalush Orchestra змінили бек-вокаліста для виступу на Євробаченні – замість Джоні Дивного співатиме фронтмен гурту Сальто назад Саша Таб.