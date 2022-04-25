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Шанси на перемогу зростають: букмекери оновили прогнози щодо Kalush Orchestra на Євробаченні

25 Квітня 2022, 17:22
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Шанси на перемогу зростають: букмекери оновили прогнози щодо Kalush Orchestra на Євробаченні

Український гурт Kalush Orchestra впевнено тримає лідерство у міжнародних прогнозах букмекерів на Євробачення 2022.

Згідно з оновленими даними, шанси на перемогу представника від України оцінюють у 41%, хоча ще два тижні тому Kalush мав 30%.

На другому місці досі тримаються представники Італії Махмуд і Бланко (16%), трійку лідерів замикає Корнелія Джейкобс зі Швеції (11%).

ставки букмекерів на Євробачення 2022

Загалом десятка фаворитів Євробачення 2022 для букмекерів має такий вигляд:

  1. Україна
  2. Італія
  3. Швеція
  4. Велика Британія
  5. Іспанія
  6. Польща
  7. Греція
  8. Норвегія
  9. Нідерланди
  10. Австралія

Зазначимо, що Kalush Orchestra з піснею Stefania виступатимуть у першому півфіналі Євробачення (10 травня) під номером 6.

Музиканти відмовилися від спецефектів – замість графіки на екрані буде QR-код з інформацією про допомогу Україні.

Крім цього, Kalush Orchestra змінили бек-вокаліста для виступу на Євробаченні – замість Джоні Дивного співатиме фронтмен гурту Сальто назад Саша Таб.

За час війни конкурсний трек Stefania став певним символом боротьби за свободу. Користувачі соцмереж використовують цю пісню у відеороликах, присвячених героїчній боротьбі України проти Росії.

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Теги
Kalush, Євробачення
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