Український гурт Kalush Orchestra впевнено тримає лідерство у міжнародних прогнозах букмекерів на Євробачення 2022.
Згідно з оновленими даними, шанси на перемогу представника від України оцінюють у 41%, хоча ще два тижні тому Kalush мав 30%.
На другому місці досі тримаються представники Італії Махмуд і Бланко (16%), трійку лідерів замикає Корнелія Джейкобс зі Швеції (11%).
Загалом десятка фаворитів Євробачення 2022 для букмекерів має такий вигляд:
- Україна
- Італія
- Швеція
- Велика Британія
- Іспанія
- Польща
- Греція
- Норвегія
- Нідерланди
- Австралія
Зазначимо, що Kalush Orchestra з піснею Stefania виступатимуть у першому півфіналі Євробачення (10 травня) під номером 6.
Музиканти відмовилися від спецефектів – замість графіки на екрані буде QR-код з інформацією про допомогу Україні.
Крім цього, Kalush Orchestra змінили бек-вокаліста для виступу на Євробаченні – замість Джоні Дивного співатиме фронтмен гурту Сальто назад Саша Таб.
За час війни конкурсний трек Stefania став певним символом боротьби за свободу. Користувачі соцмереж використовують цю пісню у відеороликах, присвячених героїчній боротьбі України проти Росії.