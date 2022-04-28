В четверг, 28 апреля, группа Kalush Orchestra отправляется в Турин, где будет представлять Украину на международном песенном конкурсе Евровидение 2022.

Перед этим во Львове состоялась пресс-конференция коллектива, а также представителей Суспільного Мовлення и Friends Production.

Солист Kalush Orchestra Олег Псюк отметил, что в связи с войной в Украине группе было непросто собраться для участия в конкурсе, долгое время участники репетировали в онлайн-режиме.

– Буквально недавно у нас получилось собраться вместе и репетировать в экстра-режиме. Но ничего, с помощью нашего трудолюбия мы уверены, что даже так мы отрепетируем этот номер лучше тех, у кого не было никаких ограничений. Сейчас готовимся где бы мы ни были, даже в номере отеля, — сказал он.

Он добавил, что группа Kalush Orchestra чувствует большую ответственность, поэтому музыканты сделают все возможное, чтобы в этой ситуации быть полезными для Украины.

– Большая ответственность, в принципе, быть представителем своей страны на Евровидении. Но в этой ситуации, когда у нас война, в десятки раз ответственность увеличивается. Мы ее чувствуем и сделаем все возможное, чтобы представить достойно нашу страну. Конкурс вне политики и, конечно, что мы не можем со сцены многое сделать и надеть из-за возможной дисквалификации. Но есть большое промо до и после Евровидения, где много разных СМИ задают вопросы. Три минуты на сцене и месяц подготовки, и вот этот месяц подготовки можно использовать для помощи нашей стране, – сказал музыкант.

Отметим, что Kalush Orchestra с песней Stefania будут выступать в первом полуфинале Евровидения (10 мая) под номером 6.

Музыканты отказались от спецэффектов – вместо графики на экране будет QR с информацией о помощи Украине.

Кроме этого, Kalush Orchestra сменили бек-вокалиста для выступления на Евровидении – вместо Джонни Странного будет петь фронтмен группы Сальто назад Саша Таб.