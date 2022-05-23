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Відчуваємо себе благословенними: Кріс Пратт і Кетрін Шварценеггер вдруге стали батьками

23 Травня 2022, 11:59
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Відчуваємо себе благословенними: Кріс Пратт і Кетрін Шварценеггер вдруге стали батьками
Джерело: Depositphotos

Американський актор Кріс Пратт та акторка Кетрін Шварценеггер вдруге стали батьками. У зірки Вартових Галактики та доньки Арнольда Шварценеггера народилася дівчинка.

Радісною новиною подружжя поділилося в Instagram. Малятко з’явилося на світ 21 травня. Дівчинку назвали Елоїза Крістіна.

– Ми раді оголосити про народження нашої другої доньки, Елоїзи Крістіни Шварценеггер Пратт. Ми почуваємося надзвичайно благословенними та вдячними. З любов’ю, Кетрін та Кріс, – написало подружжя.

Кріс та Кетрін одружилися в 2019 році. В 2020 році в них народилася донька Лайла Марія.

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Нещодавно вдруге батьком став англійський співак Ед Ширан. Дружина Черрі народила музикантові доньку. Про це стало відомо після публікації артиста в Instagram. Він оприлюднив фото, на якому зображені дитячі пінетки білого кольору.

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