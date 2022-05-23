Американский актер Крис Прэтт и актриса Кэтрин Шварценеггер во второй раз стали родителями. У звезды Стражей Галактики и дочери Арнольда Шварценеггера родилась девочка.

Радостной новостью супруги поделились в Instagram. Малышка появилась на свет 21 мая. Девочку назвали Элоиза Кристина.

— Мы рады объявить о рождении нашей второй дочери, Элоизы Кристины Шварценеггер Прэтт. Мы чувствуем себя запредельно благословенными и благодарными. С любовью, Кэтрин и Крис, — написали супруги.

Крис и Кэтрин состоят в браке с 2019 года. В 2020 году у них родилась дочь Лайла Мария.

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Совсем недавно во второй раз отцом стал английский певец Эд Ширан. Супруга Черри родила музыканту дочь. Об этом стало известно после публикации артиста в Instagram. Он обнародовал фото, на котором запечатлены детские пинетки белого цвета.