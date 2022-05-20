Англійський співак Ед Ширан вдруге став батьком. Дружина Черрі народила артисту доньку.

Радісною новиною Ширан поділився у своєму Instagram, оприлюднивши зворушливе фото. На знімку зображені дитячі пінетки білого кольору.

– Хотів дати вам знати, що ми стали батьками ще однієї чудової доньки. Ми всі просто закохані в малечу та неймовірно щасливі, що тепер нас четверо в сім’ї, – написав Ширан.

Користувачі мережі розділили щастя з Едом та кинулися вітати пару.

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Вітаю Ед! Не можу дочекатись музики, яку ти напишеш, натхненний цією подією!

Вітаємо Еда та Черрі! Така щаслива, що у вас з’явився ще один малюк!

Вітаємо! Ви заслуговуєте на краще. Надсилаю всі найкращі побажання вашій сім’ї, Ед.

Це приголомшливо, так радий за тебе. Завжди казав, що ти будеш чудовим батьком.

Сподіваюся, у вас обох не буде надто багато безсонних ночей, – пишуть у коментарях Ширана.

Ед та Черрі узаконили свої стосунки в 2019 році. В 2020 році вони вперше стали батьками. У подружжя народилася донька, обличчя якої вони досі не показують громадськості.

Незважаючи на те, що за першою вагітністю Черрі шанувальники стежили з цікавістю, цього разу вони тримали все в таємниці.