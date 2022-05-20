Англійський співак Ед Ширан вдруге став батьком. Дружина Черрі народила артисту доньку.
Радісною новиною Ширан поділився у своєму Instagram, оприлюднивши зворушливе фото. На знімку зображені дитячі пінетки білого кольору.
– Хотів дати вам знати, що ми стали батьками ще однієї чудової доньки. Ми всі просто закохані в малечу та неймовірно щасливі, що тепер нас четверо в сім’ї, – написав Ширан.
Користувачі мережі розділили щастя з Едом та кинулися вітати пару.
Зараз дивляться
- Вітаю Ед! Не можу дочекатись музики, яку ти напишеш, натхненний цією подією!
- Вітаємо Еда та Черрі! Така щаслива, що у вас з’явився ще один малюк!
- Вітаємо! Ви заслуговуєте на краще. Надсилаю всі найкращі побажання вашій сім’ї, Ед.
- Це приголомшливо, так радий за тебе. Завжди казав, що ти будеш чудовим батьком.
- Сподіваюся, у вас обох не буде надто багато безсонних ночей, – пишуть у коментарях Ширана.
Ед та Черрі узаконили свої стосунки в 2019 році. В 2020 році вони вперше стали батьками. У подружжя народилася донька, обличчя якої вони досі не показують громадськості.
Незважаючи на те, що за першою вагітністю Черрі шанувальники стежили з цікавістю, цього разу вони тримали все в таємниці.
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