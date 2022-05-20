Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Фото Персони

Щасливі, що нас четверо: Ед Ширан вдруге став батьком

20 Травня 2022, 09:41
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Ед Ширан
Джерело: Getty Images

Англійський співак Ед Ширан вдруге став батьком. Дружина Черрі народила артисту доньку.

Радісною новиною Ширан поділився у своєму Instagram, оприлюднивши зворушливе фото. На знімку зображені дитячі пінетки білого кольору.

– Хотів дати вам знати, що ми стали батьками ще однієї чудової доньки. Ми всі просто закохані в малечу та неймовірно щасливі, що тепер нас четверо в сім’ї, – написав Ширан.

Користувачі мережі розділили щастя з Едом та кинулися вітати пару.

Зараз дивляться
  • Вітаю Ед! Не можу дочекатись музики, яку ти напишеш, натхненний цією подією!
  • Вітаємо Еда та Черрі! Така щаслива, що у вас з’явився ще один малюк!
  • Вітаємо! Ви заслуговуєте на краще. Надсилаю всі найкращі побажання вашій сім’ї, Ед.
  • Це приголомшливо, так радий за тебе. Завжди казав, що ти будеш чудовим батьком.
  • Сподіваюся, у вас обох не буде надто багато безсонних ночей, – пишуть у коментарях Ширана.

Ед та Черрі узаконили свої стосунки в 2019 році. В 2020 році вони вперше стали батьками. У подружжя народилася донька, обличчя якої вони досі не показують громадськості.

Незважаючи на те, що за першою вагітністю Черрі шанувальники стежили з цікавістю, цього разу вони тримали все в таємниці.

Читайте також:
Щасливі, що нас четверо: Ед Ширан вдруге став батькомРіанна народила сина

Теги
Ед Ширан
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь