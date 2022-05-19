34-річна співачка Ріанна народила первістка.

Про те, що Ріанна народила реперу A$AP Rocky сина, повідомило видання Metro. За словами інсайдерів, малюк народився ще 13 травня у Лос-Анджелесі.

Деталі та ім’я новонародженої дитини поки що тримають у секреті, а про пологи зірки повідомило близьке до пари джерело.

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Сама Ріанна у своєму Instagram не повідомляла про появу сина. Останній пост співачки в соцмережі датований 10 травня.

Нагадаємо, чутки про стосунки Ріанни та A$AP Rocky ходили ще з 2013 року.

У травні 2021 року пара офіційно підтвердила стосунки. A$AP Rocky назвав Ріанну коханням усього його життя.

Про вагітність Ріанни стало відомо 31 січня 2022 року. Тоді в мережі з’явилися кадри з фотосесії, на яких співачка засвітила круглий животик.