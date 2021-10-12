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Відчуття конкуренції неприємне: Тарапата про холостячку та інших учасників

12 Жовтня 2021, 15:13 Євгенія Шапоренко
Максим Тарапата - Холостячка 2
Джерело: СТБ

Учасник реаліті Холостячка 2 Максим Тарапата зазначив, що боявся залишити проект, бо до четвертого тижня у нього не було побачення зі Златою Огнєвіч. Тому щойно можливість поговорити із холостячкою у нього з’явилася, він нею скористався, попри реакцію конкурента.

У третьому випуску Максим Тарапата отримав можливість або приєднатися до індивідуального побачення конкурента у подальшому, або ж вигнати іншого учасника з парного. На четвертому тижні він вирішив скористатися першим варіантом.

– Ситуація була наступна: вже йде четвертий тиждень, а у мене досі не було індивідуального побачення. Загалом я бачу, як у інших хлопців стосунки розвиваються. І я розумію, що мені взагалі не можна втрачати можливість, і варто йти на побачення за будь-яку ціну, щоб у нас була нагода зблизитися. Хвилювався, якщо я зараз втрачу цю можливість, то іншої може і не бути, – зазначив Тарапата у коментарі для Фактів ICTV.

Він додав, що дуже хотів провести час зі Златою, тому, коли така можливість з’явилася, вирішив одразу нею скористатися, попри все.

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Також Максим зауважив, що не боявся реакції конкурента, адже він вклинився в індивідуальне побачення Злати Огнєвіч із Богданом Коломейком.

– Було абсолютно все одно. Всі хлопці гідні, я їх поважаю. Однак я прийшов, щоб будувати стосунки зі Златою. Хоча Богдан і був злий, він мене розумів, – наголосив Максим Тарапата.

За його словами, головний мінус парних побачень – у тому, що доводиться ділити увагу Злати іще з кимось.

– Коли ми удвох, атмосфера більш розслаблена. А тут у нас в якийсь момент фокус зміщується на іншого чоловіка, а це не може не засмучувати. Це відчуття конкуренції неприємне, – додав учасник Холостячки 2.

Крім того, учасники тоді вирушили на доволі екстремальне побачення на воді. Максим переконаний, що таке дозвілля дуже зближує пару.

– Плюс екстремального побачення – у тому, що коли ви переживаєте класні емоції разом, це зближує. Переживши це разом, ви стаєте ближче одне до одного. Однак у якийсь момент хвилювався, щоб зі Златою нічого не сталося, щоб вона не травмувалася, – розповів Тарапата.

Максим Тарапата - Холостячка 2

За його словами, на цьому етапі він абсолютно відкритий зі Златою, бо немає тем, на які він не зміг би із нею поговорити.

– Ми буквально на першому побаченні обговорювали тему стосунків, проблем у них. Тому у мене немає таких тем, які б ми не обговорювали, – поділився учасник Холостячки 2.

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Теги
СТБ , Холостячка
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