Учасник реаліті Холостячка 2 Максим Тарапата зазначив, що боявся залишити проект, бо до четвертого тижня у нього не було побачення зі Златою Огнєвіч. Тому щойно можливість поговорити із холостячкою у нього з’явилася, він нею скористався, попри реакцію конкурента.

У третьому випуску Максим Тарапата отримав можливість або приєднатися до індивідуального побачення конкурента у подальшому, або ж вигнати іншого учасника з парного. На четвертому тижні він вирішив скористатися першим варіантом.

– Ситуація була наступна: вже йде четвертий тиждень, а у мене досі не було індивідуального побачення. Загалом я бачу, як у інших хлопців стосунки розвиваються. І я розумію, що мені взагалі не можна втрачати можливість, і варто йти на побачення за будь-яку ціну, щоб у нас була нагода зблизитися. Хвилювався, якщо я зараз втрачу цю можливість, то іншої може і не бути, – зазначив Тарапата у коментарі для Фактів ICTV.

Він додав, що дуже хотів провести час зі Златою, тому, коли така можливість з’явилася, вирішив одразу нею скористатися, попри все.

Також Максим зауважив, що не боявся реакції конкурента, адже він вклинився в індивідуальне побачення Злати Огнєвіч із Богданом Коломейком.

– Було абсолютно все одно. Всі хлопці гідні, я їх поважаю. Однак я прийшов, щоб будувати стосунки зі Златою. Хоча Богдан і був злий, він мене розумів, – наголосив Максим Тарапата.

За його словами, головний мінус парних побачень – у тому, що доводиться ділити увагу Злати іще з кимось.

– Коли ми удвох, атмосфера більш розслаблена. А тут у нас в якийсь момент фокус зміщується на іншого чоловіка, а це не може не засмучувати. Це відчуття конкуренції неприємне, – додав учасник Холостячки 2.

Крім того, учасники тоді вирушили на доволі екстремальне побачення на воді. Максим переконаний, що таке дозвілля дуже зближує пару.

– Плюс екстремального побачення – у тому, що коли ви переживаєте класні емоції разом, це зближує. Переживши це разом, ви стаєте ближче одне до одного. Однак у якийсь момент хвилювався, щоб зі Златою нічого не сталося, щоб вона не травмувалася, – розповів Тарапата.

За його словами, на цьому етапі він абсолютно відкритий зі Златою, бо немає тем, на які він не зміг би із нею поговорити.

– Ми буквально на першому побаченні обговорювали тему стосунків, проблем у них. Тому у мене немає таких тем, які б ми не обговорювали, – поділився учасник Холостячки 2.