Ресторатор Вінченцо Дулепа нині бореться за серце холостячки Злати Огнєвіч, проте інші учасники переконані, що він постійно перетягує ковдру на себе.

В ексклюзивному коментарі Фактам ICTV Вінченцо поділився, на що готовий заради коханої людини.

– Заради дівчини я загалом готовий піти багато на що. Якщо ця людина мені близька, то я готовий заради неї на все. Тому, чому б і не порушити якісь свої принципи, – зазначив ресторатор.

Попри те, що деякі з учасників висловили обурення через його поведінку, конфліктів як таких у нього не було з хлопцями.

– У мене один раз був конфлікт у будинку. Я людина відкрита і прямолінійна. Я підійшов до Роми Свечкоренка і сказав йому, що він маніпулятор. І я єдиний, хто сказав це йому в обличчя. Але після діалогу ми з ним потоваришували, – розповів Вінченцо Дулепа.

Також Вінченцо зазначив, що, якщо з чоловіками наодинці він готовий проявляти стійкість і характер, то з дівчатами він більш гнучкий. Зокрема, йшлося про його групове побачення зі Златою та Олегом Плахотнюком.

– У чоловічій суперечці я буду до кінця відстоювати свою позицію. Однак з дівчатами все по-іншому. З дівчатами я більш гнучкий, – зазначив учасник реаліті Холостячка 2.

За його словами, сила чоловіка полягає саме в тому, щоб вчасно зупинитися і уникнути відкритої конфронтації.

– Проявити силу – це з легкістю піти. Адже суперники, буває, спеціально провокують на агресію, а ти її придушуєш, не показуєш. Тобто ти для себе це питання закрив і пішов далі, а для провокатора – це незакритий гештальт, його це буде мучити, – додав Вінченцо.