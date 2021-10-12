Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Cпецтемы Видео
Фото ТБ

Состояние конкуренции неприятное: Тарапата о холостячке и других участниках

12 октября 2021, 15:13 Євгенія Шапоренко
Максим Тарапата - Холостячка 2
Источник: СТБ

Участник реалити Холостячка 2 Максим Тарапата отметил, что боялся покинуть проект, так как до четвертой недели у него не было свидания со Златой Огневич. Поэтому как только возможность поговорить с холостячкой у него наконец появилась, он ею воспользовался, невзирая на реакцию конкурента.  

В третьем выпуске Максим Тарапата получил возможность или присоединиться к индивидуальному свиданию конкурента в дальнейшем, или же выгнать другого участника из парного. На четвертой неделе он решил воспользоваться первым вариантом. 

— Ситуация была в следующем: уже идет четвертая неделя, а у меня все еще не было индивидуального свидания. В целом я вижу, как у других ребят отношения развиваются. И я понимаю, что мне вообще нельзя терять возможность, и стоит идти на свидание любой ценой, чтобы у нас была возможность сблизиться. Переживал, что, если я сейчас упущу эту возможность, то второй может и не быть, — отметил Тарапата в комментарии Фактам ICTV. 

Он добавил, что очень хотел провести время со Златой, поэтому, когда такая возможность появилась, решил сразу ею воспользоваться, несмотря ни на что. 

Читайте также:
Состояние конкуренции неприятное: Тарапата о холостячке и других участникахНезакрытый гештальт: Винченцо о конкуренции на Холостячке и конфликте со Свечкоренко

Также Максим отметил, что не боялся реакции конкурента, ведь он вклинился в индивидуальное свидание Златы Огневич с Богданом Коломейко. 

— Было абсолютно все равно. Все ребята достойные, я их уважаю. Однако я пришел, чтобы строить отношения со Златой. Хотя Богдан и был зол, он меня понимал, — подчеркнул Максим Тарапата.  

По его словам, главный минус парных свиданий — в том, что приходится делить внимание Златы еще с кем-то. 

— Когда мы вдвоем, атмосфера более расслабленная. А тут у нас в какой-то момент фокус смещается на другого мужчину, а это не может не расстраивать.  Это состояние конкуренции неприятное, — добавил участник Холостячки 2. 

Кроме того, ребята тогда отправились на довольно экстремальное свидание на воде. Максим отметил, что такое времяпрепровождение очень сближает пару.  

— Плюс экстремального свидания — в том, когда вы переживаете классные эмоции вместе, это сближает. Пережив это вместе, вы становитесь ближе к друг другу. Однако в какой-то момент переживал, чтобы со Златой ничего не случилось, чтобы она не травмировалась, — рассказал Тарапата.  

Максим Тарапата - Холостячка 2

По его словам, на этом этапе он абсолютно открыт со Златой, так как нет тем, на которые он не смог бы с ней поговорить.  

— Мы буквально на первом свидании обсуждали тему отношений, проблем в них. Поэтому у меня, по ощущениям, не было таких тем, которые бы мы не обсуждали, — поделился участник Холостячки 2.

Читайте также:
Состояние конкуренции неприятное: Тарапата о холостячке и других участникахДвойное свидание и соблазнительный танец Златы: чем запомнился 4 выпуск Холостячки

Теги
СТБ , Холостячка
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка