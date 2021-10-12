Участник реалити Холостячка 2 Максим Тарапата отметил, что боялся покинуть проект, так как до четвертой недели у него не было свидания со Златой Огневич. Поэтому как только возможность поговорить с холостячкой у него наконец появилась, он ею воспользовался, невзирая на реакцию конкурента.

В третьем выпуске Максим Тарапата получил возможность или присоединиться к индивидуальному свиданию конкурента в дальнейшем, или же выгнать другого участника из парного. На четвертой неделе он решил воспользоваться первым вариантом.

— Ситуация была в следующем: уже идет четвертая неделя, а у меня все еще не было индивидуального свидания. В целом я вижу, как у других ребят отношения развиваются. И я понимаю, что мне вообще нельзя терять возможность, и стоит идти на свидание любой ценой, чтобы у нас была возможность сблизиться. Переживал, что, если я сейчас упущу эту возможность, то второй может и не быть, — отметил Тарапата в комментарии Фактам ICTV.

Он добавил, что очень хотел провести время со Златой, поэтому, когда такая возможность появилась, решил сразу ею воспользоваться, несмотря ни на что.

Также Максим отметил, что не боялся реакции конкурента, ведь он вклинился в индивидуальное свидание Златы Огневич с Богданом Коломейко.

— Было абсолютно все равно. Все ребята достойные, я их уважаю. Однако я пришел, чтобы строить отношения со Златой. Хотя Богдан и был зол, он меня понимал, — подчеркнул Максим Тарапата.

По его словам, главный минус парных свиданий — в том, что приходится делить внимание Златы еще с кем-то.

— Когда мы вдвоем, атмосфера более расслабленная. А тут у нас в какой-то момент фокус смещается на другого мужчину, а это не может не расстраивать. Это состояние конкуренции неприятное, — добавил участник Холостячки 2.

Кроме того, ребята тогда отправились на довольно экстремальное свидание на воде. Максим отметил, что такое времяпрепровождение очень сближает пару.

— Плюс экстремального свидания — в том, когда вы переживаете классные эмоции вместе, это сближает. Пережив это вместе, вы становитесь ближе к друг другу. Однако в какой-то момент переживал, чтобы со Златой ничего не случилось, чтобы она не травмировалась, — рассказал Тарапата.

По его словам, на этом этапе он абсолютно открыт со Златой, так как нет тем, на которые он не смог бы с ней поговорить.

— Мы буквально на первом свидании обсуждали тему отношений, проблем в них. Поэтому у меня, по ощущениям, не было таких тем, которые бы мы не обсуждали, — поделился участник Холостячки 2.