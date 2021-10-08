У п’ятницю, 8 жовтня, на телеканалі СТБ завершився четвертий випуск романтичного реаліті-шоу Холостячки 2 зі Златою Огнєвіч. Чоловіки продовжують боротися за серце української співачки.

Подвійне побачення, хто поїхав додому, спокусливий танець Злати та найцікавіше з четвертого випуску – далі у матеріалі Фактів ICTV.

Побачення з Сашею

Четвертий випуск Холостячки 2 розпочався з раптового повернення Олександра Борзенка. Чоловік працює у поліції, тож був змушений терміново повернутися на службу.

Олександр ознайомив Злату ближче зі своєю роботою, примірявши на співачку наручники. Він навчив Огнєвіч базовим прийомам самооборони та показав, як відбувається спецоперація за участю ТОР.

За словами Злати, вона сумувала за Сашею, однак їй було б важко щодня відпускати свого чоловіка на небезпечну роботу. Олександр отримав троянду від співачки, тож він продовжить боротьбу за серце головної героїні.

Подвійне побачення з Максимом та Богданом

Злата Огнєвіч запросила на індивідуальне побачення Богдана Коломейка. Максим Тарапата доєднався до них, використавши свій бонус.

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Компанія екстремально проводила час, займаючись електросерфінгом. Після невдалого руху Злата впала у воду та запанікувала. Згодом співачка розповіла про трагедію у родині – її брат потонув у 6-річному віці.

Побачення завершилось невдало для Богдана, якого Злата відправила додому. Огнєвіч чекала, що він допоможе їй вибратися з води, однак чоловік цього не зробив. А ось Максим отримав від співачки троянду.

Танець Злати

У четвертому випуску Холостячки Злата Огнєвіч запалила не лише чоловіків, але й мільйони глядачів своїм танцем.

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Співачка спокусливо станцювала у костюмі чорного кольору на підборах та запалила серця всіх чоловіків, які боряться за серце Злати.

Церемонія троянд

У четвертому випуску романтичне реаліті залишив Васко Младенов, який залишився без троянди. Чоловік опублікував пост в Instagram, де подякував Златі за всю палітру емоцій, які він відчув разом з нею.

– Сьогодні я покинув проект, але чи закінчилася наша з тобою історія? Романтична – так. Творча? Подивимося, – зазначив він.

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Младенов зазначив, що співачка надихнула його на новий творчий порив, який незабаром вийде у світ.

П’ятий випуск романтичного реаліті Холостячка 2 відбудеться у пятницю, 15 жовтня, на телеканалі СТБ. Чоловіки надалі боротимуться за серце Злати Огнєвіч, проте кого ж вибере Холостячка?