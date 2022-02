Дженніфер Еністон одна – з найвідоміших і найбільш упізнаваних акторок Голлівуду. Відтоді, як у 1994 році вона стала учасницею серіалу Друзі в ролі Рейчел Грін, її життя кардинально змінилося. Еністон знову і знову повторювала, що їй подобалося грати Рейчел, але не можна заперечувати, що її спроби зніматися в кіно не здобули такої ж любові публіки.

Деякі люди кажуть, що у Еністон руки трусяться, коли справа доходить до вибору ролей у кіно, але ми вважаємо, що це неправда. Кінокар’єра колишньої зірки Друзів повністю відповідає тому, що ми очікуємо від чудової, приземленої та співчутливої ​​зірки.

Якщо подивитися на різноманітну фільмографію Еністон, стає ясно, наскільки широким діапазоном володіє зірка, і видно, що вона повертається до тих самих досліджень людства: питання старіння, грошей, самосприйняття та самотності.

Читайте далі про найкращі фільми з Дженніфер Еністон, які варто подивитися.

1. Обіцяти — ще не одружитись / He’s Just Not That Into You (1999)

У 2009 році Дженніфер Еністон зіграла у фільмі Обіцяти — ще не одружитись, в якому знявся такий зірковий ансамбль акторів, що навіть важко згадати їх усіх: Бен Аффлек, сама Дженніфер Еністон, Дженніфер Коннеллі, Бредлі Купер, Скарлетт Йоганссон та Дрю Беррімор.

Еністон зіграла роль Бет, жінки, яка вирішує кинути свого багаторічного партнера, тому що впевнена, що він не збирається з нею одружитися. Зрештою, вона розуміє, що він є гарним партнером, зі шлюбом чи без.

За цю роль Дженніфер у 2009 році взяла нагороду Teen Choice Awards як найкраща акторка.

2. Марлі і я / Marley & Me (2008)

Не забудьте взяти з собою серветки! У фільмі Марлі і я розповідається історія молодої подружньої пари у виконанні Дженніфер Еністон та Оуена Вілсона, що незабаром після переїзду до нового міста заводять собаку. Протягом усього життя цуценяти Марлі в сім’ї вони переживають зміни в кар’єрі, родинне зростання, і всі життєві перипетії, а їх собака грає незамінну роль їх компаньйона.

Це зворушлива історія про те, як може собака вплинути на сім’ю. Небагато глядачів зможуть додивитися фінальну сцену, не зронивши хоча б одну сльозу.

3. Брюс всемогутній / Bruce Almighty (2003)

Від творців, які подарували вам Ейса Вентуру. Брюс Всемогутній розповідає історію про тележурналіста (Джим Керрі), якому на один тиждень дається шанс стати Богом (Морган Фрімен, голос за кадром). Еністон грає його дівчину Грейс, яка втомилася розчаровуватися від його витівок і збирається піти, коли він віднаходить свої нові здібності.

4. Ми – Міллери / We’re The Millers (2013)

Після того, як низькопробного торговця наркотиками Девіда (Джейсон Судейкіс) пограбували до решти, його відправляють до Мексики, щоб забрати велику партію та розплатитися з постачальником. Щоб уникнути підозр, Девід вдається до допомоги Роуз (Дженніфер Еністон), Кенні (Вілл Поултер) та Кейсі (Емма Робертс): разом вони видають себе за фальшиву сім’ю, яка вирушає в подорож автофургоном.

Дотепна та весела Ми – Міллери є гарною комедією, яка викликала в основному позитивні відгуки.

5. Офісний простір / Office Space (1999)

У 1998 році, коли Дженніфер Еністон була в зеніті слави Друзів, вона знялася в комедійному фільмі Офісний простір про інженера-програміста Пітера, який розробляє план із впровадження вірусу в комп’ютерну систему своєї компанії.

Еністон грає роль Джоанни, менеджера ресторану, яка починає зустрічатися з Пітером. Хоча Джоанна сама не є інженером-програмістом, вона поділяє неприязнь Пітера до менеджменту. Фільм отримав відмінні оцінки та позитивні відгуки критиків і глядачів.

6. Торт / Cake (2014)

Фелісіті Гаффман, Вільям Г. Мейсі та Ганна Кендрік також знімаються в цій драмі про втрату та залежність, але Клер Беннет у виконанні Еністон – це серце й душа фільму. Незважаючи на те, що передбачає цей образ, Клер проводить більшу частину 90 або близько того хвилин, відчуваючи біль. Біль, який робить її вічно дратівливою, перетворює кожен рух на боротьбу і робить її залежною від опіоїдів та алкоголю, щоб заглушити його. Вона зла, брехлива, доводить себе до сказу, і вона розбиває вам серце. Такою Еністон ви ще не бачили.

7. Нестерпні боси / Horrible Bosses (2011)

Нестерпні боси – один з небагатьох фільмів з Дженніфер Еністон, де акторка грає лиходійку. Фільм про трьох чоловіків, які вирішили помститися своїм жорстоким босам, є ще одним доказом майстерності Еністон як акторки.

Дженніфер виконує роль лікаря Джулії Гарріс, сексуально агресивного дантиста, яка виводить свого асистента Дейла, кажучи, що у нього будуть проблеми у шлюбі, якщо він не переспить із нею. Під важкою каштановою перукою Еністон виглядає в цьому фільмі зовсім інакше, ніж в інших ролях, які вона грає.

8. Пампушка / Dumplin’ (2018)

У 2018 році Еністон знялася у фільмі Пампушка, комедії про дорослішання дочки плюс-сайз, яка вирішує взяти участь у конкурсі краси своєї матері. Еністон грає Розі, колишню королеву краси, якій важко порозумітися зі своєю дочкою Вілл, яку вона називає Пампушка. Зірковий саундтрек фільму був номінований на Греммі, Золотий глобус та премію Critics’ Choice Movie Award.

9. Об’єкт мого захоплення / The Object of My Affection (1998)

У Ніни Боровські (Дженніфер Еністон) є хлопець, який їй дуже подобається, але саме друг-гей Джордж Генсон (Пол Радд) зрештою змушує її закохатися. Джордж переїжджає в квартиру Ніни, коли вона шукає сусіда по кімнаті, і їхня тісна дружба й нестійкість у романтичних взаєминах змушують Ніну мріяти про когось, хто володіє всіма якостями Джорджа в партнері – тим часом у Джорджа своє власне романтичне життя, яке він переслідує.

10. Ціна зради / Derailed (2005)

Після виконання головної ролі Рейчел Грін у серіалі Друзі Дженніфер Еністон стала відома як комедійна акторка. Але протягом усієї своєї кар’єри вона довела, що має достатню гнучкість, щоб брати на себе і більш серйозні ролі.

У фільмі Ціна зради Еністон грає Люсінду Гарріс, одну зі своїх найпохмуріших ролей. Люсінда починає роман з одруженим чоловіком, а потім зазнає жорстокого нападу під час однієї із зустрічей з ним. Бажаючи зберегти роман у таємниці, вона та її коханець вирішують не повідомляти про злочин.