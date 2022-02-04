Компанія Netflix показала трейлер із фільмами, які планують випустити у 2022 році. У списку – картини, герої яких уже полюбилися глядачеві, зокрема друга частина стрічки Ножі наголо.

Крім того, стримінговий сервіс покаже багато екранізацій книг. Власне, це левова частина стрічок.

Та й куди ж без американського патріотизму? Тут і фільм про підкорення Місяця, і історія першої чорношкірої жінки, яка балотувалася у президенти США, і гей – борець за права.

Блюз джазмена

Написаний, зрежисований та спродюсований Тайлером Перрі Блюз джазмена розповідає історію про заборонене кохання та сімейну драму, саундтреком до якої став блюз музичних колективів з Півдня.

Аполлон 10 1/2: Дитинство космічної ери

Аполлон 10 1/2: Дитинство космічної ери розповідає історію першої висадки на Місяць влітку 1969 року з двох взаємопов’язаних точок зору: астронавта та центру управління польотом і дитини, що виросла в Г’юстоні, штат Техас, яка має власні міжгалактичні мрії.

Блондинка

Заснований на бестселері п’ятикратного фіналіста Пулітцерівської премії Джойс Керол Оутс, фільм Блондинка є сміливим переосмисленою особистої історії найвідомішого у світі секс-символу Мерілін Монро. Фільм показує вигаданий портрет моделі, актриси та співачки 50-х та 60-х років, розказаний через призму сучасної культури знаменитостей.

Бульбашка

Комедія про групу акторів і актрис, що застрягли в пандемічній бульбашці в готелі, і намагаються завершити продовження бойовика-франшизи про динозаврів.

Денна зміна

Джеймі Фокс грає працьовитого батька, який просто хоче забезпечити гідне життя своїй кмітливій ​​дочці, але його повсякденна робота з очищення басейнів у долині Сан-Фернандо є прикриттям для його реального джерела доходу – полювання та вбивства вампірів у складі Міжнародного союзу мисливців на вампірів.

Країна сну

Молода дівчина виявляє секретну карту світу мрій Країни снів і за допомогою ексцентричного злочинця мандрує сном та рятується від кошмарів, сподіваючись, що вона знову зможе побачити свого покійного батька.

Енола Холмс 2

Тепер детектив, як і її знаменитий брат, Енола Холмс береться за свою першу офіційну справу з пошуку зниклої дівчини, оскільки іскри небезпечної змови розпалюють таємницю, для розгадки якої потрібна допомога друзів і Шерлока.

Хороша медсестра

Підозрюючи, що її колега відповідальна за серію загадкових смертей пацієнтів, медсестра ризикує власним життям, щоб розкрити правду. Трилер заснований на реальних подіях.

Сіра людина

Коли найдосвідченіший найманець ЦРУ, чия справжня особистість нікому не відома, випадково розкриває темні секрети агентства, колишній колега-психопат призначає нагороду за його голову, запускаючи глобальне полювання на міжнародних вбивць.

За мотивами серії книг Сіра людина Марка Гріні.

Піноккіо Гільєрмо дель Торо

Лауреат премії Оскар режисер Гільєрмо дель Торо переосмислює класичну історію Карло Коллоді про дерев’яну маріонетку, яка чарівним чином оживає, щоб зцілити серце різьбяра по дереву на ім’я Джеппетто.

Ножі наголо 2

В продовженні фільму Райана Джонсона Ножі наголо детектив Бенуа Блан вирушає до Греції, щоб розкрити таємницю, в якій бере участь новий склад колоритних підозрюваних.

Матильда

Екранізація знаменитого мюзиклу Тоні та Олів’є. Матильда розповідає історію незвичайної дівчини, яка, озброєна гострим розумом та яскравою уявою, наважується стати на ноги, щоб змінити свою долю.

Закохатися на Різдво

Нещодавно заручена розбещена спадкоємиця готелю потрапляє в аварію, катаючись на лижах. Вона страждає від повної амнезії та опиняється у красивого робітника, власника будиночка, і його не за роками розвиненої доньки в дні, що передують Різдву. До речі, саме ця картина має відродити акторську кар’єру Ліндсі Лохан.

Растін

Растін розповідає історію харизматичного гея, борця за громадянські права Баярда Растіна, який подолав натиск перешкод та змінив хід американської історії, організувавши марш у Вашингтоні у 1963 році.

Школа добра та зла

Найкращі подруги Софі та Агата опиняються на протилежних сторонах сучасної казки, коли їх відносить у зачаровану школу, де юних героїв та лиходіїв навчають захищати баланс добра та зла.

Ширлі

Ширлі — це інтимний образ новаторської політичної ікони Ширлі Чізхолм, першої чорношкірої жінки-конгресмена та першої чорношкірої жінки, яка балотувалася на пост президента США.

Цей фільм розповість історію безпрецедентної та історичної президентської кампанії Чісхолм, заснованої на ексклюзивних та обширних бесідах із сім’єю, друзями та тими, хто знав її найкраще.

Повернення Мадеї Тайлера Перрі

Мадея готується вітати свою сім’ю, яка приїхала до міста, щоб відсвяткувати закінчення коледжу її правнуком, але деякі секрети загрожують зруйнувати радісне повернення родини додому.

Чудо

Мідлендс, Ірландія, 1862 рік. Молода дівчина перестає їсти, але дивом залишається живою та здоровою. Англійська медсестра Ліб Райт приїжджає до крихітного села, щоб спостерігати за одинадцятирічною Анною О’Доннелл.

Туристи та паломники збираються, щоб побачити дівчинку, яка, як то кажуть, місяцями обходилася без їжі. Психологічний трилер, натхненний феноменом дівчат XIX століття, що постяться, та адаптований за мотивами гучного роману Емми Донохью (Кімната).