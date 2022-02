Дженнифер Энистон — одна из известнейших и наиболее узнаваемых актрис Голливуда. С тех пор, как в 1994 году она стала участницей сериала Друзья в роли Рэйчел Грин, ее жизнь кардинально изменилась. Энистон снова и снова повторяла, что ей нравилось играть Рейчел, но нельзя отрицать, что ее попытки сниматься в кино не снискали такой же любви публики.

Некоторые говорят, что у Энистон трясутся руки, когда дело доходит до выбора ролей в кино, но мы считаем, что это неправда. Кинокарьера бывшей звезды Друзей полностью соответствует тому, что мы ожидаем от великолепной, приземленной и сочувствующей звезды.

Если взглянуть на разнообразную фильмографию Энистон, становится ясно, насколько широким диапазоном обладает звезда, и видно, что она возвращается к тем же исследованиям человечества: вопросы старения, денег, самовосприятия и одиночества.

Читайте далее о лучших фильмах с Дженнифер Энистон, которые стоит посмотреть.

1. Обещать — не значит жениться / He’s Just Not That Into You (2009)

В 2009 году Дженнифер Энистон сыграла в фильме Обещать — не значит жениться, в котором снялся такой звездный ансамбль актеров, что даже трудно вспомнить их всех: Бен Аффлек, сама Дженнифер Энистон, Дженнифер Коннелли, Брэдли Купер, Скарлетт Йоханссон и Дрю Бэрримор.

Энистон сыграла роль Бет, женщины, которая решает уйти от своего многолетнего партнера, потому что уверена, что он не собирается на ней жениться. В конце концов, она понимает, что он является хорошим партнером, с браком или без.

За эту роль Дженнифер в 2009 году взяла награду Teen Choice Awards как лучшая актриса.

2. Марли и я / Marley & Me (2008)

Не забудьте взять с собой салфетки! В фильме Марли и я рассказывается история молодой супружеской пары в исполнении Дженнифер Энистон и Оуэна Уилсона, которые вскоре после переезда в новый город заводят собаку. На протяжении всей жизни щенка Марли в семье они переживают перемены в карьере, растущую семью и все жизненные перипетии, а их собака играет незаменимую роль их компаньона.

Это трогательная история о том, какое влияние собака может оказать на семью. Очень немногие зрители смогут досмотреть финальную сцену, не проронив хотя бы одну слезу.

3. Брюс всемогущий / Bruce Almighty (2003)

От создателей, подаривших вам Эйса Вентуру. Брюс Всемогущий рассказывает историю о тележурналисте (Джим Керри), которому на одну неделю дается шанс стать Богом (Морган Фримен, голос за кадром). Энистон играет его девушку Грейс, которая устала разочаровываться от его выходок и собирается уйти, когда он обретает свои новые способности.

4. Мы – Миллеры / We’re The Millers (2013)

После того, как низкопробного торговца наркотиками Дэвида (Джейсон Судейкис) ограбили по полной программе, его отправляют в Мексику, чтобы забрать крупную партию и расплатиться с поставщиком. Чтобы избежать подозрений, Дэвид прибегает к помощи Роуз (Дженнифер Энистон), Кенни (Уилл Поултер) и Кейси (Эмма Робертс): вместе они выдают себя за фальшивую семью, отправляющуюся в путешествие на автофургоне.

Остроумная и веселая Мы – Миллеры является хорошей комедией, которая вызвала в основном положительные отзывы.

5. Офисное пространство / Office Space (1999)

В 1998 году, когда Дженнифер Энистон была в зените славы Друзей, она снялась в комедийном фильме Офисное пространство об инженере-программисте Питере, который разрабатывает план по внедрению вируса в компьютерную систему своей компании.

Энистон играет роль Джоанны, менеджера ресторана, которая начинает встречаться с Питером. Хотя Джоанна сама не является инженером-программистом, она разделяет неприязнь Питера к менеджменту. Фильм получил отличные оценки и заслужил положительные отзывы критиков и зрителей.

6. Торт / Cake (2014)

Фелисити Хаффман, Уильям Х. Мэйси и Анна Кендрик также снимаются в этой драме о потере и зависимости, но Клэр Беннет в исполнении Энистон – это сердце и душа фильма. Несмотря на то, что предполагает этот образ, Клэр проводит большую часть 90 или около того минут, испытывая боль. Боль, которая делает ее вечно раздражительной, превращает каждое движение в борьбу и делает ее зависимой от опиоидов и алкоголя, чтобы заглушить ее. Она злая, лживая, приводящая в бешенство, и она разбивает вам сердце. Такой Энистон вы еще не видели.

7. Несносные боссы / Horrible Bosses (2011)

Несносные боссы – один из немногих фильмов с Дженнифер Энистон, где актриса играет злодейку. Фильм о трех мужчинах, решивших отомстить своим жестоким боссам, является еще одним доказательством мастерства Энистон как актрисы.

Дженнифер исполняет роль доктора Джулии Харрис, сексуально агрессивного дантиста, которая изводит своего ассистента Дейла, говоря, что у него будут проблемы в браке, если он не переспит с ней. Под тяжелым каштановым париком Энистон выглядит в этом фильме совершенно иначе, чем в других ролях, которые она обычно играет.

8. Пышка / Dumplin’ (2018)

В 2018 году Энистон снялась в фильме Пышка, комедии о взрослении дочери плюс-сайз, которая решает принять участие в конкурсе красоты своей матери. Энистон играет Рози, бывшую королеву красоты, которой трудно найти общий язык со своей дочерью Уилл, которую она называет Пышкой. Звездный саундтрек фильма был номинирован на Грэмми, Золотой глобус и премию Critics’ Choice Movie Award.

9. Объект моего восхищения / The Object of My Affection (1998)

У Нины Боровски (Дженнифер Энистон) есть парень, который ей очень нравится, но именно друг-гей Джордж Хэнсон (Пол Радд) в конце концов заставляет ее влюбиться. Джордж переезжает в квартиру Нины, когда она ищет соседа по комнате, и их тесная дружба и неустойчивость в романтических отношениях заставляют Нину мечтать о ком-то, обладающем всеми качествами Джорджа в партнере – тем временем у Джорджа своя собственная романтическая жизнь, которую он преследует.

10. Цена измены / Derailed (2005)

После исполнения главной роли Рэйчел Грин в сериале Друзья Дженнифер Энистон стала известна как комедийная актриса. Но на протяжении всей своей карьеры она доказала, что имеет достаточный уровень гибкости, чтобы брать на себя и более серьезные роли.

В фильме Цена измены Энистон играет Люсинду Харрис, одну из своих самых мрачных ролей. Люсинда начинает роман с женатым мужчиной, а затем подвергается жестокому нападению во время одной из встреч с ним. Желая сохранить роман в тайне, она и ее любовник решают не сообщать о преступлении.